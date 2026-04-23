Un grupo de científicos descubrió que enormes pulpos antiguos, comparables a criaturas tipo “kraken”, fueron algunos de los depredadores más temibles de los océanos durante el período Cretácico. Estos animales utilizaban picos extremadamente fuertes para triturar huesos y caparazones de sus presas.

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El hallazgo se basa en el análisis de decenas de fósiles recientemente identificados. Los investigadores estiman que algunas de estas especies podían alcanzar hasta 19 metros de longitud, lo que las colocaría al nivel de grandes depredadores marinos como los mosasaurios y plesiosaurios. Se cree que incluso podrían haberlos cazado.

Según el estudio publicado en la revista Science, las marcas de desgaste encontradas en los picos fosilizados, que tienen hasta 100 millones de años, indican que estos animales estaban adaptados para romper estructuras duras de forma habitual, lo que sugiere que tenían una dieta basada en presas con huesos o caparazones resistentes.

“Nuestro estudio muestra que no eran simplemente versiones grandes de los pulpos modernos”, explicó el investigador Yasuhiro Iba. “Eran depredadores gigantes en la cima de la cadena alimentaria marina del Cretácico. Esto cambia la idea de que esos océanos estaban dominados solo por grandes vertebrados”.

Algunos ejemplares habrían alcanzado hasta 19 metros de longitud, rivalizando con grandes reptiles marinos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Hasta ahora, se sabía muy poco sobre los pulpos antiguos, ya que sus cuerpos blandos rara vez se conservan como fósiles. Por ello, el estudio se centró en los picos, que son las únicas partes duras de estos animales y permiten obtener información clave sobre su tamaño y comportamiento.

El equipo revisó 15 grandes picos fosilizados que anteriormente se pensaba que pertenecían a calamares vampiro; sin embargo, el nuevo análisis reveló que en realidad correspondían a un grupo de antiguos parientes de los pulpos llamados Nanaimoteuthis. Además, se identificaron otros 12 picos ocultos en rocas del Cretácico.

Una de las especies más destacadas, llamada Nanaimoteuthis haggarti, tenía un pico más grande que el del calamar gigante actual. Esto llevó a los científicos a estimar que su tamaño total podía estar entre 7 y 19 metros, lo que la convertiría en uno de los invertebrados más grandes conocidos.

“Ver un pico de este tamaño es realmente impresionante, para ser honesto. Era un animal enorme. Yo ciertamente no habría querido nadar en esos océanos antiguos si estas criaturas estaban allí”, comentó el Dr. Thomas Clements, paleobiólogo de la Universidad de Reading, quien no participó en la investigación.

Este hallazgo cambia la idea de que solo los vertebrados dominaban los mares en esa época. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los análisis también muestran que estos pulpos cazaban de forma similar a los actuales: atrapaban a sus presas con sus brazos y luego las desmenuzaban con el pico.

El desgaste observado sugiere que consumían peces con huesos, animales con caparazón e incluso grandes reptiles marinos.

Además, el patrón de desgaste desigual en los picos indica que podrían haber tenido comportamientos complejos, como preferencia por ciertos brazos, lo que sugiere que no solo eran depredadores poderosos, sino también muy sofisticados.

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