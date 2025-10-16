Dos cometas iluminarán el cielo de la Tierra a la par que se desarrolla la lluvia de meteoros Oriónidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Angela Espinoza Hermoza
Mientras el cometa interestelar , el cielo de la Tierra se prepara para la llegada de otros dos cuerpos celestes similares.

Dos cometas -C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN)- cruzarán el cielo terrestre en un doble fenómeno astronómico único que será observable en distintas regiones del planeta. Este evento, que coincide con la , promete deleitar tanto a los entusiastas de la astronomía como a los profesionales. Se calcula que ambos cometas alcanzarán sus puntos de máxima cercanía a la Tierra durante el mismo período.

C/2025 R2 (SWAN)

El cometa C/2025 R2, conocido como SWAN, alcanzará su máxima aproximación a la Tierra el 20 de octubre, cuando se sitúe a solo 39 millones de kilómetros de la Tierra. Se espera que pueda brillar intensamente, lo que podría hacerlo visible incluso a simple vista. C/2025 R2 SWAN recorrerá las constelaciones de Libra, Escorpio, Ofiuco, Sagitario y Águila. El 21 de octubre se desplazará hacia Capricornio y luego hacia Acuario. A inicios de noviembre se despedirá.

El cometa C/2025 R2 (SWAN) podrá ser visible desde la Tierra en los próximos días. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)
C/2025 R2 SWANCaracterísticas del cometa
Tipo y período orbitalCometa no periódico; período orbital de más de 20,000 años
Aproximación al Sol y la TierraPerihelio el 12 de septiembre de 2025 (0.5 UA del Sol), máxima aproximación a la Tierra: octubre de 2025
Cola iónica extendida y brillanteCola iónica de hasta 5° de longitud angular, notablemente brillante, mejor vista desde hemisferio sur

C/2025 A6 (Lemmon)

El cometa C/2025 A6, conocido como Lemmon, tendrá su máxima aproximación a nuestro mundo el 21 de octubre, cuando se sitúe a unos 90 millones de kilómetros de la Tierra. Durante ese periodo, la Luna Nueva favorecerá la observación del cometa debido a la ausencia de su brillo, en especial cerca de la constelación Canes Venatici.

El cometa C/2025 A6 Lemmon podrá visible a simple vista en los próximos días. (Foto: Franco Tognarini/iStock)
C/2025 A6 LemmonCaracterísticas del cometa
Período orbitario y origenCometa de largo período; 1,350–1,400 años, proveniente de la Nube de Oort
Brillo y aproximacionesPerihelio: 8 de noviembre 2025; máxima aproximación a la Tierra: 21 de octubre 2025; brillo máximo: magnitud 3.5–4
Coma y cola destacadasComa gaseosa verdosa muy extensa; cola iónica de más de 3° de longitud visible, rápido aumento de brillo desde agosto

Ambos cometas tendrán su máxima cercanía con la Tierra cuando las Oriónidas estén en su máximo apogeo.

Tanto para apreciar a los cometas como a la lluvia de meteoros se recomienda buscar lugares alejados de contaminación lumínica.

En qué se diferencia 3I/ATLAS de los cometas C/2025 R2 SWAN y C/2025 A6 Lemmon

La principal diferencia entre 3I/ATLAS y los cometas C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN) es su origen: 3I/ATLAS es un objeto interestelar, es decir, proviene de fuera del Sistema Solar, mientras que los otros dos son cometas de largo período que pertenecen al propio Sistema Solar y provienen de la Nube de Oort o regiones exteriores solares.

