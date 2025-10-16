Mientras el cometa interestelar 3I/ATLAS continua cautivando a la comunidad científica con su comportamiento inusual, el cielo de la Tierra se prepara para la llegada de otros dos cuerpos celestes similares.

Dos cometas -C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN)- cruzarán el cielo terrestre en un doble fenómeno astronómico único que será observable en distintas regiones del planeta. Este evento, que coincide con la lluvia de estrellas Oriónidas, promete deleitar tanto a los entusiastas de la astronomía como a los profesionales. Se calcula que ambos cometas alcanzarán sus puntos de máxima cercanía a la Tierra durante el mismo período.

C/2025 R2 (SWAN)

El cometa C/2025 R2, conocido como SWAN, alcanzará su máxima aproximación a la Tierra el 20 de octubre, cuando se sitúe a solo 39 millones de kilómetros de la Tierra. Se espera que pueda brillar intensamente, lo que podría hacerlo visible incluso a simple vista. C/2025 R2 SWAN recorrerá las constelaciones de Libra, Escorpio, Ofiuco, Sagitario y Águila. El 21 de octubre se desplazará hacia Capricornio y luego hacia Acuario. A inicios de noviembre se despedirá.

El cometa C/2025 R2 (SWAN) podrá ser visible desde la Tierra en los próximos días. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

C/2025 R2 SWAN Características del cometa Tipo y período orbital Cometa no periódico; período orbital de más de 20,000 años Aproximación al Sol y la Tierra Perihelio el 12 de septiembre de 2025 (0.5 UA del Sol), máxima aproximación a la Tierra: octubre de 2025 Cola iónica extendida y brillante Cola iónica de hasta 5° de longitud angular, notablemente brillante, mejor vista desde hemisferio sur

C/2025 A6 (Lemmon)

El cometa C/2025 A6, conocido como Lemmon, tendrá su máxima aproximación a nuestro mundo el 21 de octubre, cuando se sitúe a unos 90 millones de kilómetros de la Tierra. Durante ese periodo, la Luna Nueva favorecerá la observación del cometa debido a la ausencia de su brillo, en especial cerca de la constelación Canes Venatici.

El cometa C/2025 A6 Lemmon podrá visible a simple vista en los próximos días. (Foto: Franco Tognarini/iStock)

C/2025 A6 Lemmon Características del cometa Período orbitario y origen Cometa de largo período; 1,350–1,400 años, proveniente de la Nube de Oort Brillo y aproximaciones Perihelio: 8 de noviembre 2025; máxima aproximación a la Tierra: 21 de octubre 2025; brillo máximo: magnitud 3.5–4 Coma y cola destacadas Coma gaseosa verdosa muy extensa; cola iónica de más de 3° de longitud visible, rápido aumento de brillo desde agosto

Ambos cometas tendrán su máxima cercanía con la Tierra cuando las Oriónidas estén en su máximo apogeo.

Tanto para apreciar a los cometas como a la lluvia de meteoros se recomienda buscar lugares alejados de contaminación lumínica.

En qué se diferencia 3I/ATLAS de los cometas C/2025 R2 SWAN y C/2025 A6 Lemmon

La principal diferencia entre 3I/ATLAS y los cometas C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN) es su origen: 3I/ATLAS es un objeto interestelar, es decir, proviene de fuera del Sistema Solar, mientras que los otros dos son cometas de largo período que pertenecen al propio Sistema Solar y provienen de la Nube de Oort o regiones exteriores solares.