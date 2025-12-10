Todos los años, a finales de diciembre, nuestro planeta irrumpe en una región del espacio llena de polvo y fragmentos rocosos, lo que genera uno de los fenómenos celestes más hermosos que se pueden presenciar desde la Tierra: una lluvia de meteoros que ilumina el cielo nocturno en nuestro mundo. Para los observadores en Florida, este evento representa una oportunidad extraordinaria. Solo requiere curiosidad, paciencia y una noche despejada bajo las estrellas.

La lluvia de meteoros Gemínidas ya está en curso y alcanzará su punto máximo este fin de semana. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Qué son las Gemínidas?

Se trata de una de las lluvias de meteoros más activas y confiables del calendario astronómico anual. A diferencia de la mayoría de lluvias de estrellas, que tienen su origen en cometas, las Gemínidas provienen de un asteroide conocido como 3200 Faetón, un objeto rocoso que orbita el Sol cada 1,4 años.

En su recorrido anual, la Tierra atraviesa los fragmentos de este asteroide -que pueden variar desde granos de arena hasta restos rocosos. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad, lo que producen los luminosos destellos que conocemos como estrellas fugaces.

Recreación de la lluvia de meteoros Gemínidas sobre Miami. (Foto referencial: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿Dónde se verán las Gemínidas?

El radiante de las Gemínidas, es decir, el punto del cielo desde donde parecen originarse los meteoros, se localiza en la constelación de Géminis, cerca de la estrella Cástor. Sin embargo, esta lluvia de estrellas es visible desde prácticamente cualquier dirección del firmamento, lo que la convierte en una de las lluvias de meteoros más esperadas del año, junto a las Perseidas.

¿En qué dirección podrán verse las Gemínidas en Florida?

Los aficionados a este tipo de eventos astronómicos que se encuentren en Florida deberán dirigir la vista hacia el noroeste, donde se encuentra la constelación de Géminis.

¿A qué hora se verán las Gemínidas en Florida?

El periodo de máxima actividad de la lluvia de meteoros Gemínidas este 2025 será entre la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14 de diciembre.

Los pronósticos astronómicos indican que el pico de máximo de meteoros tendrá lugar a las 04:25 UTC del 14 de diciembre. Esto implica que el pico máximo de visibilidad en Florida ocurrirá a las 11:25 pm del 13 de diciembre y las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

En sí, los astrónomos aficionados pueden comenzar la caza de meteoros desde el anochecer del 13, alrededor de las 10:00 pm.