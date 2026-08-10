El cielo tendrá una cita extraordinaria el 2 de agosto de 2027. Ese día, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra y proyectará su sombra sobre una franja que se extenderá desde el Atlántico hasta el océano Índico. Durante unos minutos, el día se convertirá en noche en algunos de los lugares que se encuentren dentro de la trayectoria de totalidad.

El eclipse solar total alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos en Egipto, una de las mayores duraciones previstas para un eclipse de este siglo. La sombra también atravesará España, el norte de África y Oriente Medio, con condiciones especialmente favorables en el sur de la península ibérica.

Eclipse solar total de 2027: datos que debes conocer

Datos Eclipse solar total del 2027 Fecha 2 de agosto de 2027 Tipo Eclipse solar total Duración máxima 6 minutos y 23 segundos Lugar de máxima duración Egipto Máxima duración en España 4 minutos y 48 segundos Mejor punto de España Ceuta Inicio del eclipse 9:30 a. m. aprox. en horario peninsular Máximo en Egipto 12:06 p. m. en horario peninsular español

El eclipse completo tendrá una duración de unas 5 horas y 13 minutos, desde que comience sobre el Atlántico hasta que abandone la superficie terrestre en el océano Índico. La fase de totalidad, en cambio, será mucho más breve y solo podrá observarse dentro de una franja relativamente estrecha.

¿Cuándo será el eclipse solar total de 2027?

El fenómeno ocurrirá el lunes 2 de agosto de 2027. La Luna comenzará a cubrir el Sol sobre el océano Atlántico y su sombra avanzará hacia Europa antes de cruzar el norte de África y Oriente Medio.

En España, el eclipse comenzará alrededor de las 9:30 a. m., hora peninsular. El momento de mayor interés llegará cerca de las 10:50 a. m., cuando la franja de totalidad atraviese el extremo sur del país.

La totalidad continuará después hacia el norte de África, cruzará Egipto y la península arábiga y seguirá su recorrido hacia el océano Índico.

¿Será realmente el eclipse total más largo del siglo?

Aquí conviene hacer una precisión. El eclipse de 2027 será uno de los eclipses solares totales más largos del siglo, pero no será el récord absoluto.

La NASA calcula que la totalidad llegará a 6 minutos y 23 segundos en el punto de mayor duración del eclipse de 2027. Sin embargo, el eclipse solar total del 16 de julio de 2186 alcanzará los 7 minutos y 29 segundos y será el más largo dentro del periodo de 12.000 años comprendido entre 4000 a. e. c. y 8000 e. c.

Eso no le resta espectacularidad al fenómeno de 2027. Seis minutos de totalidad representan un tiempo excepcionalmente largo para permanecer bajo la sombra de la Luna.

¿En qué países se verá el eclipse solar total?

La franja de totalidad recorrerá nueve países:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

NASA señala que, fuera de esta franja, el eclipse podrá observarse de forma parcial en otras zonas de África, Europa, Oriente Medio y Asia occidental y meridional.

ESTADOS UNIDOS, 07/08/2025.- Esta es la representación gráfica de la forma en la que se produce el eclipse solar total cuando la sombra de la Luna cubre la superficie de la Tierra. Foto de CNN en español / CNN Español

Pero hay una diferencia fundamental: estar dentro de uno de estos países no garantiza ver la totalidad. La fase en la que el Sol queda completamente oculto solo será visible desde determinados puntos situados dentro de la estrecha trayectoria de la sombra lunar.

¿Cuáles serán los mejores lugares para ver el eclipse de 2027?

Si el objetivo es prolongar al máximo los minutos de oscuridad, Egipto será uno de los destinos más destacados. Allí se encuentra el punto de mayor duración, con 6 minutos y 23 segundos de totalidad.

España también tendrá una posición privilegiada, especialmente en el entorno del estrecho de Gibraltar.

Estos son algunos de los puntos más destacados:

Lugar Tipo Duración de la totalidad Egipto Total 6 min 23 s Ceuta, España Total 4 min 48 s Melilla, España Total 4 min 34 s Cádiz, España Total 2 min 54 s Málaga, España Total 1 min 48 s

Los tiempos corresponden a los puntos y localidades indicados por los cálculos de NASA e IGN; la duración exacta puede cambiar de un lugar a otro dentro de la misma región.

¿Dónde ver el eclipse solar de 2027 en España?

España será uno de los pocos territorios europeos desde los que podrá contemplarse la totalidad.

La franja cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

Ceuta será el punto español con mayor duración de la totalidad, con 4 minutos y 48 segundos. En Melilla llegará a 4 minutos y 34 segundos; en Cádiz, a 2 minutos y 54 segundos, y en Málaga, a 1 minuto y 48 segundos.

El resto de España no quedará al margen del espectáculo. El eclipse será visible de forma parcial desde todo el territorio nacional y el oscurecimiento máximo será de al menos 70 % en cualquier punto del país, incluidas las islas Canarias.

¿A qué hora se verá el eclipse en España?

La mañana será el escenario del eclipse en España.

En torno a las 10:50 a. m., hora peninsular, la Luna cubrirá completamente el Sol en las zonas que se encuentren dentro de la franja de totalidad. En Ceuta, la totalidad se producirá aproximadamente entre las 10:45 y las 10:50 a. m. y tendrá una duración de 4 minutos y 48 segundos.

Los horarios cambian según el municipio. Por ello, quienes planeen viajar para observar la totalidad deberán consultar las circunstancias locales del eclipse y no guiarse únicamente por el horario general de España.

¿Se podrá ver el eclipse de 2027 en Estados Unidos?

No. Estados Unidos no estará dentro de la región de visibilidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027. NASA sitúa la visibilidad total en España, el norte de África y Oriente Medio, mientras que la visibilidad parcial se extenderá por otras zonas de Europa, África y Asia.

Por tanto, no habrá una franja de totalidad en Estados Unidos durante este eclipse.

Para los observadores estadounidenses, el gran antecedente reciente fue el eclipse total del 8 de abril de 2024, que atravesó México, Estados Unidos y Canadá. NASA señala que el siguiente eclipse total visible desde algún punto de los 48 estados contiguos de EE. UU. llegará en 2044.

¿Se verá el eclipse solar de 2027 en México?

México tampoco estará dentro de la trayectoria de totalidad del eclipse del 2 de agosto de 2027. La franja total pasará mucho más al este, por Europa, África y Oriente Medio.

Para México, el gran acontecimiento solar reciente fue el eclipse total de abril de 2024, cuya trayectoria atravesó el país antes de continuar hacia Estados Unidos y Canadá.

Por eso, si el objetivo es viajar para experimentar los minutos de oscuridad total en 2027, México y Estados Unidos no serán destinos adecuados.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados de la década y podrá observarse de forma total en varias zonas de Europa. (Fuente: PBS News)

¿Se podrá ver desde Perú y otros países de Latinoamérica?

El eclipse total de 2027 no tendrá una franja de totalidad en Sudamérica. Su recorrido se concentrará en Europa, África y Oriente Medio, mientras que la visibilidad parcial se extenderá por regiones de África, Europa y Asia.

Esto significa que países latinoamericanos como Perú, Colombia, Argentina, Chile o Brasil no estarán entre los destinos principales para observar la totalidad de este fenómeno.

Para quienes quieran presenciar el momento en que la Luna cubre completamente el Sol, será necesario viajar a una zona incluida en la trayectoria de totalidad.

¿Por qué será tan especial el eclipse de 2027?

Los eclipses solares totales son fenómenos poco habituales desde un punto de vista local. Aunque los eclipses ocurren varias veces al año en algún lugar de la Tierra, la totalidad solo puede observarse desde una franja relativamente pequeña de la superficie.

En 2027, además, la trayectoria pasará por lugares con buenas conexiones y una importante infraestructura turística. Egipto, el sur de España y varios puntos del norte de África se convertirán previsiblemente en destinos especialmente atractivos para quienes quieran organizar un viaje alrededor del fenómeno.

España tendrá además una circunstancia extraordinaria. El eclipse de 2027 será el segundo de una secuencia de tres eclipses solares visibles desde distintos puntos del país entre 2026 y 2028: el total del 12 de agosto de 2026, el total del 2 de agosto de 2027 y el anular del 26 de enero de 2028.

¿Qué se verá durante los minutos de totalidad?

Cuando la Luna cubra por completo el disco solar, la luz del día caerá de forma repentina. El cielo adquirirá una tonalidad crepuscular y, dependiendo de las condiciones atmosféricas, podrán hacerse visibles algunos de los objetos más brillantes del cielo.

Uno de los grandes protagonistas será la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol que normalmente queda escondida por el intenso brillo de su superficie.

La totalidad también permite estudiar la atmósfera solar en condiciones excepcionales. Por eso los eclipses no son únicamente un espectáculo para el público: representan oportunidades valiosas para la investigación científica.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Durante las fases parciales, mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar lesiones oculares graves. NASA recomienda utilizar visores solares o gafas específicas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2.

Para observarlo de manera segura:

Utiliza gafas específicas para eclipses o un visor solar certificado.

Comprueba que el filtro no tenga rayaduras, perforaciones o daños.

No uses gafas de sol comunes.

No mires el Sol a través de binoculares, telescopios o cámaras sin filtros solares adecuados.

Si utilizas un instrumento óptico, el filtro solar debe estar diseñado para ese equipo.

Durante la totalidad, cuando el disco solar esté completamente cubierto, es posible observar el Sol directamente; la protección debe volver a colocarse antes de que reaparezca cualquier parte del disco solar.

ESPAÑA. Una imagen tomada en Ronda, al sur de España, el 29 de marzo de 2025, muestra el Sol parcialmente cubierto por el disco oscuro más pequeño de la Luna durante un eclipse solar parcial. Los observadores del cielo en una amplia franja del hemisferio norte tienen la oportunidad de ver cómo la Luna se abre paso entre el Sol y el Sol cuando un eclipse solar parcial se extiende desde el este de Canadá hasta Siberia. Foto de JORGE GUERRERO para la agencia AFP / JORGE GUERRERO

Una alternativa segura durante las fases parciales es la observación indirecta, por ejemplo mediante un proyector estenopeico.

¿Cuándo volverá a verse un eclipse total en España?

El eclipse de 2027 forma parte de una sucesión excepcional para España. Después del total de agosto de 2026 llegará el de agosto de 2027 y, en enero de 2028, un eclipse anular recorrerá parte de la península.

Para quienes quieran volver a presenciar una totalidad solar desde España, la espera será mucho más larga. El IGN señala que el siguiente eclipse total visible desde el país llegará en 2053.

Eso convierte al 2 de agosto de 2027 en una fecha que merece ser marcada con anticipación. No será el eclipse solar total más largo de la historia, pero sí ofrecerá algo extraordinario: más de seis minutos de totalidad en su punto máximo y una oportunidad excepcional para observar la corona del Sol desde lugares accesibles de Europa y África.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar considerado el más largo del siglo

¿Qué día será el eclipse solar total de 2027?

El eclipse solar total ocurrirá el 2 de agosto de 2027.

¿Cuánto durará el eclipse solar de 2027?

La totalidad alcanzará un máximo de 6 minutos y 23 segundos en Egipto. La duración será menor en otros puntos de la trayectoria.

¿Cuál será el mejor lugar para ver el eclipse?

Egipto tendrá el punto de mayor duración. En España, Ceuta ofrecerá la totalidad más prolongada, con 4 minutos y 48 segundos.

¿Se verá el eclipse total desde España?

Sí. La totalidad cruzará Ceuta, Melilla, Cádiz, Málaga y zonas del sur de Granada y Almería. El resto del país podrá observar el eclipse de manera parcial.

¿Se verá el eclipse de 2027 en Estados Unidos?

No. Estados Unidos no estará dentro de la trayectoria de visibilidad del eclipse del 2 de agosto de 2027.

¿Se verá en México?

No como eclipse total. México no estará dentro de la franja de totalidad de 2027.

¿Será el eclipse solar más largo del siglo?

No. Será uno de los más largos del siglo, pero NASA calcula que el eclipse del 16 de julio de 2186 alcanzará 7 minutos y 29 segundos de totalidad.

¿Qué protección se necesita para ver el eclipse?

Durante las fases parciales se necesitan gafas o visores solares que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol comunes no sirven para observar directamente el Sol.