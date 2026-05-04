Un nuevo estudio científico sugiere que un pequeño mundo helado ubicado más allá de Plutón podría tener una atmósfera delgada y extremadamente frágil. Los investigadores creen que esta envoltura gaseosa pudo haberse formado por erupciones de volcanes de hielo o por el impacto de un cometa.

El objeto, conocido oficialmente como (612533) 2002 XV93, mide apenas unos 300 millas de diámetro y está ubicado en el Cinturón de Kuiper, una región lejana del sistema solar llena de cuerpos helados.

Según los científicos, sería el objeto más pequeño detectado hasta ahora con una atmósfera global retenida por gravedad.

“Este es un desarrollo asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se confirma”, afirmó Alan Stern, científico principal de la misión New Horizons de la NASA, quien no participó en el estudio.

De confirmarse, sería apenas el segundo mundo más allá de Neptuno con atmósfera conocida. (Foto: Ko Arimatsu / AP)

CBS News señala que, si futuras observaciones confirman el hallazgo, este objeto se convertiría en el segundo mundo más allá de Neptuno con atmósfera conocida, después de Plutón. Para llegar a esta conclusión, investigadores japoneses utilizaron tres telescopios en 2024 y analizaron cómo el objeto bloqueó brevemente la luz de una estrella al pasar frente a ella.

“Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del sistema solar, no solo más allá de Neptuno”, explicó el investigador principal Ko Arimatsu en un correo electrónico.

Además, señaló que encontrar una atmósfera en un objeto tan pequeño fue “genuinamente sorprendente” y desafía “la visión convencional de que las atmósferas están limitadas a planetas grandes, planetas enanos y algunas lunas grandes”.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature Astronomy, la atmósfera sería entre 5 y 10 millones de veces más delgada que la de la Tierra, e incluso entre 50 y 100 veces más tenue que la de Plutón. Los científicos creen que podría estar compuesta por metano, nitrógeno o monóxido de carbono.

Los científicos creen que pudo formarse por volcanes de hielo o por el impacto de un cometa. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los investigadores todavía no pueden determinar con certeza cómo se originó esta atmósfera. Una hipótesis plantea que gases expulsados desde el interior por volcanes de hielo pudieron crearla.

Otra posibilidad es que surgiera tras el choque de un cometa, en cuyo caso desaparecería gradualmente con el tiempo.

Sin embargo, no todos los expertos están convencidos. “Todavía dudo que sea una atmósfera. Necesitamos más datos”, dijo el astrónomo español Jose-Luis Ortiz, quien sugirió que otra explicación posible sería la presencia de un anillo muy cercano al objeto.

El descubrimiento podría cambiar la comprensión actual sobre los objetos pequeños y fríos del sistema solar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Arimatsu reconoció que no puede descartar “alternativas exóticas” a la teoría atmosférica, aunque añadió que “un anillo casi visto de canto no parece consistente con las principales características de nuestras observaciones”.

Tanto él como otros especialistas consideran clave realizar nuevas observaciones con el Telescopio Espacial James Webb para entender mejor este extraño mundo helado.

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