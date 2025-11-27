Durante noviembre, uno de los espectáculos celestes más llamativos es la aparición del cúmulo de las Híades, un conjunto de estrellas muy cercano a la Tierra y uno de los más reconocibles. Este mes ofrece condiciones especialmente favorables para observarlo, siendo el 27 de noviembre el momento ideal para observarlo en toda su esplendor.

Las Híades se encuentran dentro de la constelación de Tauro y son fáciles de identificar gracias a su característica figura en forma de “V”, que muchas culturas relacionan con la cabeza del toro. Aunque Aldebarán se ve justo al lado y parece parte de la agrupación, en realidad es una estrella independiente mucho más cercana a nosotros.

Este cúmulo destaca por varios motivos. Es el cúmulo abierto más próximo a la Tierra, ubicado a unos 153 años luz. Además, tiene una edad estimada de 625 millones de años y una magnitud visual cercana a 1, lo que permite apreciarlo sin ayuda desde lugares libres de contaminación lumínica.

Su característica forma en “V” dentro de la constelación de Tauro lo hace fácil de identificar. (Foto referencial: Pixabay)

Su forma es tan distintiva que se ha convertido en uno de los puntos de referencia para ubicar fácilmente a Tauro.

El 27 de noviembre destaca como la mejor noche para observarlo porque el cúmulo alcanza su culminación, es decir, su punto más alto en el cielo. Esto facilita verlo durante varias horas sin que edificios, montes o árboles interfieran.

A ello se suma que, hacia finales de mes, la fase lunar tiende a ser menos brillante, lo que ayuda a distinguir más estrellas dentro del conjunto.

La culminación del cúmulo y la baja interferencia lunar favorecerán una observación clara durante varias horas. (Foto referencial: Pixabay)

Para quienes quieran disfrutarlo, basta con elegir un sitio oscuro y mirar hacia la zona donde se localiza Tauro. La figura en “V” destaca bastante y aparece muy cerca de Aldebarán, lo que la convierte en una guía visual sencilla.

Si bien el cúmulo puede verse a simple vista, el mejor momento es alrededor de medianoche, cuando se encuentra en su posición más elevada.

Con binoculares o un telescopio pequeño, es posible apreciar docenas de estrellas que forman esta llamativa agrupación. (Foto referencial: Pixabay)

El uso de binoculares o un telescopio pequeño permite apreciar docenas de estrellas pertenecientes a las Híades, además de obtener una visión más detallada de su estructura. Incluso con instrumentos modestos, la experiencia mejora considerablemente.

Gracias a su brillo y cercanía, las Híades son uno de los objetivos favoritos tanto para observadores principiantes como para quienes tienen más experiencia. La última semana de noviembre brinda una excelente oportunidad para contemplarlas en todo su esplendor.

Qué es un cúmulo estelar y cómo se forma

Un cúmulo estelar es una agrupación de estrellas que se mantienen unidas por su propia gravedad. Estas estrellas nacieron casi al mismo tiempo y del mismo material en una gran nube de gas. Existen dos tipos principales: los cúmulos abiertos (como las Pléyades), que contienen cientos de estrellas jóvenes y se encuentran en el disco de la galaxia, y los cúmulos globulares, que son agrupaciones muy densas de cientos de miles de estrellas viejas que orbitan el halo galáctico.

Los cúmulos se forman dentro de las nebulosas (grandes nubes moleculares). El proceso comienza cuando una región masiva de la nebulosa colapsa debido a su propia gravedad. A medida que colapsa, la nube se fragmenta en partes más pequeñas. Cada uno de estos fragmentos continúa contrayéndose y calentándose hasta que se enciende la fusión nuclear en su núcleo, dando lugar a una estrella. Como todas las estrellas nacen muy cerca y de la misma “nube madre”, permanecen gravitacionalmente ligadas, formando el cúmulo.

La formación de estrellas en cúmulos es fundamental para la astronomía, ya que al estudiar un grupo de estrellas que comparten la misma edad y composición inicial, los científicos pueden investigar y entender mejor los procesos de la evolución estelar con mayor precisión.

