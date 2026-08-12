El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los principales acontecimientos astronómicos en la historia de España. Sin embargo, a pesar de la expectativa, la experiencia no será igual en todo el territorio: mientras algunas zonas tendrán la posibilidad de contemplar la totalidad, en otras regiones el fenómeno se apreciará únicamente de manera parcial. ¿Murcia está en la llamada franja de la totalidad? Te contamos.

El fenómeno geofísico tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde y será necesario prestar especial atención al horizonte, ya que el Sol se encontrará relativamente bajo durante el desarrollo del eclipse. La presencia de nubes o cualquier obstáculo visual podría dificultar la observación, por lo que se recomienda buscar espacios abiertos con una buena visibilidad del cielo.

Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar. / Cabalar

¿Se verá el eclipse solar total en Murcia hoy, 12 de agosto?

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto podrá observarse en toda la Región de Murcia, aunque no será en su totalidad . La Luna llegará a ocultar cerca del 98% del disco solar en Murcia capital, mientras que algunas localidades, como Yecla, se aproximarán al 99% de ocultación. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:40 horas y alcanzará su máximo cerca de las 20:35, aunque cada municipio tendrá pequeñas diferencias en el horario.

Localidad Hora de inicio Hora del máximo del eclipse Murcia 19:40:58 horas 20:35 horas Cartagena 19:41 horas 20:36 horas Yecla 19:39 horas 20:34 horas Lorca 19:40 horas 20:35 horas Águilas 19:42 horas 20:37 horas Mazarrón 19:41 horas 20:36 horas San Javier 19:41 horas 20:36 horas Caravaca de la Cruz 19:39 horas 20:34 horas

¿Qué porcentaje del eclipse solar se verá en Murcia?

El porcentaje de visibilidad del eclipse solar en Murcia varía según la localidad; hay sectores donde se podrá observar al 99% y en otros al 97% aproximadamente.

Localidad Porcentajes aproximados de visibilidad del eclipse solar Murcia 98,4% Cartagena 97,9% Yecla 99,0% Lorca 98,0% Águilas 97,0% Mazarrón 98% San Javier 98% Caravaca de la Cruz 99%

¿Lugares para ver el eclipse solar en Murcia?

Hay sectores donde se podrá visualizar el eclipse solar y que fueron aprobados por las autoridades:

San Pedro del Pinatar y el Mar Menor

Lo Pagán

El paseo de Villananitos

San Javier y Santiago de la Ribera

Los Alcázares

Puerto de Mazarrón y Bolnuevo

Cabo de Palos

La Azohía

Isla Plana

Castillo de la Concepción

Monteagudo

Fuensanta

Alhama de Murcia

Caravaca de la Cruz

El Castillo de Lorca

Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara

Horario exacto del eclipse solar total en las principales ciudades de España

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración A Coruña 20:27:37 20:28:51 1 min 14 s Oviedo 20:27:00 20:28:48 1 min 48 s Santander 20:26:51 20:27:55 1 min 04 s Bilbao 20:27:17 20:27:49 32 s Vitoria-Gasteiz 20:27:37 20:28:42 1 min 05 s Lugo 20:28:03 20:29:25 1 min 22 s León 20:28:15 20:29:59 1 min 44 s Burgos 20:28:19 20:30:04 1 min 45 s Palencia 20:29:03 20:30:45 1 min 42 s Valladolid 20:29:47 20:31:15 1 min 28 s Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Segovia 20:31:03 20:32:01 58 s Logroño 20:28:03 20:29:24 1 min 21 s Guadalajara 20:31:15 20:32:23 1 min 08 s Cuenca 20:30:00 aprox. 20:31:25 aprox. 1 min 25 s Zaragoza 20:28:57 20:30:22 1 min 25 s Teruel 20:30:59 20:32:33 1 min 34 s Lleida 20:29:05 20:29:32 27 s Tarragona 20:29:24 20:30:23 59 s Valencia 20:32:24 20:33:24 1 min Castellón de la Plana 20:31:14 20:32:48 1 min 34 s Palma de Mallorca 20:31:00 20:32:36 1 min 36 s

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)