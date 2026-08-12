Alicante vivirá hoy, miércoles 12 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de los últimos años: un eclipse solar que ocultará el 99,14% del disco del Sol . Sin embargo, hay una precisión clave para quienes planean verlo desde la ciudad: en Alicante no será un eclipse total, sino un eclipse parcial muy profundo.

La diferencia puede parecer pequeña sobre el papel, pero es importante. El Sol quedará reducido a una franja de luz extremadamente fina poco antes del ocaso, aunque la Luna no llegará a cubrirlo completamente. Por ello, desde Alicante no será posible apreciar la corona solar ni retirar las gafas de eclipse en ningún momento.

UNITED STATES AND CANADA, 12/08/2026.- The August 12, 2026 solar eclipse will be visible as a partial eclipse across parts of the United States and Canada, with the deepest views in Alaska, northern New England and eastern Canada. PHOTO BY BURADAKI FOR ISTOCK AND GETTY IMAGES / BURADAKI

¿El eclipse solar será total en Alicante?

No. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será total en una franja que cruzará buena parte del norte y centro de España, incluyendo ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, València, Castelló de la Plana y Palma . Alicante queda fuera de esa banda de totalidad.

Esto significa que, desde la capital alicantina, una pequeña porción del disco solar continuará visible durante el instante de máxima ocultación. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del Observatorio Astronómico Nacional, sitúa la magnitud máxima del eclipse en Alicante en 0,99; es decir, la Luna cubrirá casi todo el diámetro aparente del Sol, pero no por completo.

Los datos del Patronato Municipal de Turismo de Alicante precisan que el oscurecimiento alcanzará el 99,14% del disco solar. Será una escena muy llamativa, con una luz ambiental que disminuirá de forma evidente y un Sol convertido en una finísima media luna cerca del horizonte oeste-noroeste.

No obstante, “casi total” no equivale a totalidad. Incluso un mínimo borde solar emite luz suficiente para impedir observar fenómenos propios de un eclipse total, como la corona solar. Además, obliga a mantener la protección ocular homologada durante toda la observación.

¿A qué hora ver el eclipse solar en Alicante hoy, 12 de agosto?

El espectáculo comenzará al atardecer y estará condicionado por la puesta de sol. La recomendación es llegar con antelación al punto de observación elegido, especialmente si se busca una zona elevada o con una vista limpia hacia el oeste.

El momento decisivo llegará alrededor de las 20:34. En ese instante, el Sol estará a apenas 3,8 grados de altura y con un acimut aproximado de 285,9 grados, una orientación entre el oeste y el noroeste .

Por esa razón, una terraza rodeada de edificios, una playa con relieve cercano o un mirador con montañas delante podrían arruinar la visión. No basta con mirar hacia el mar: el fenómeno ocurrirá hacia el lado contrario, donde se pone el Sol.

Fase del eclipse Hora en Alicante Qué se verá Inicio del eclipse parcial 19:40:13 La Luna empezará a cubrir el borde del Sol Máximo del eclipse 20:34:39 Ocultación del 99,14% del disco solar Puesta de sol 20:59:38 El Sol se ocultará aún eclipsado Final astronómico 21:25:48 Ya no será visible desde Alicante

Consulta los horarios del eclipse solar total en Zaragoza este 12 de agosto. Descubre la duración exacta de la totalidad al atardecer, los mejores puntos de observación en la capital aragonesa y las opciones para seguirlo en directo. | Imagen referencial creada por Depor usando la IA de Gemini / GEC / Ronie Bautista

¿Dónde mirar el eclipse solar total en Alicante?

La prioridad es encontrar un lugar con horizonte completamente despejado hacia el oeste-noroeste. Cuanto menos obstáculos haya —edificios altos, árboles, sierras o grúas—, mayor será la posibilidad de seguir el eclipse hasta que el Sol desaparezca tras el horizonte.

El Ayuntamiento de Alicante ha señalado como zonas de especial interés el Castillo de Santa Bárbara, el Castillo de San Fernando, la Serra Grossa y la isla de Tabarca . Para este último enclave hay que considerar previamente el transporte de regreso, ya que el fenómeno se desarrollará al final de la tarde.

Requisito Por qué importa Horizonte despejado al oeste-noroeste El máximo sucede con el Sol muy bajo, a 3,8° de altura Llegar antes de las 19:30 Evita perder el inicio y ayuda a elegir un buen punto Revisar la nubosidad local Una capa de nubes bajas puede ocultar el Sol al atardecer Llevar gafas certificadas El eclipse será parcial durante toda su fase visible

Horario exacto del eclipse solar total en las principales ciudades de España

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración A Coruña 20:27:37 20:28:51 1 min 14 s Oviedo 20:27:00 20:28:48 1 min 48 s Santander 20:26:51 20:27:55 1 min 04 s Bilbao 20:27:17 20:27:49 32 s Vitoria-Gasteiz 20:27:37 20:28:42 1 min 05 s Lugo 20:28:03 20:29:25 1 min 22 s León 20:28:15 20:29:59 1 min 44 s Burgos 20:28:19 20:30:04 1 min 45 s Palencia 20:29:03 20:30:45 1 min 42 s Valladolid 20:29:47 20:31:15 1 min 28 s Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Segovia 20:31:03 20:32:01 58 s Logroño 20:28:03 20:29:24 1 min 21 s Guadalajara 20:31:15 20:32:23 1 min 08 s Cuenca 20:30:00 aprox. 20:31:25 aprox. 1 min 25 s Zaragoza 20:28:57 20:30:22 1 min 25 s Teruel 20:30:59 20:32:33 1 min 34 s Lleida 20:29:05 20:29:32 27 s Tarragona 20:29:24 20:30:23 59 s Valencia 20:32:24 20:33:24 1 min Castellón de la Plana 20:31:14 20:32:48 1 min 34 s Palma de Mallorca 20:31:00 20:32:36 1 min 36 s

¿Cómo observar el eclipse solar total sin dañar la vista?

La regla es sencilla: nunca mires directamente al Sol sin protección certificada, aunque esté cubierto en un 99%. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, filtros caseros o pantallas de móvil no son seguros para observar un eclipse.

Utiliza gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Si vas a tomar fotos o emplear instrumentos ópticos, cada dispositivo debe contar con su propio filtro solar certificado. No uses prismáticos, telescopios ni cámaras sin filtro, ni siquiera mientras llevas gafas de eclipse: la luz concentrada puede provocar lesiones oculares graves.

Alicante tendrá un eclipse parcial excepcionalmente profundo y un atardecer difícil de repetir. La clave será no confundir un 99,14% de ocultación con un eclipse total: disfruta del momento, busca un horizonte abierto y mantén las gafas homologadas puestas hasta que el Sol se esconda.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)