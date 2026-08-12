El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será un fenómeno histórico en España, pero no se verá como total en Málaga . Desde la capital de la Costa del Sol podrá observarse un eclipse parcial muy profundo, con una ocultación máxima estimada del 94,7% del disco solar a las 20:38 horas.

¿El eclipse solar será total en Málaga? No. Aunque el evento astronómico recibe el nombre de eclipse solar total porque la franja de umbra lunar atravesará parte de España, Málaga queda fuera del corredor de totalidad. Por tanto, los observadores malagueños no verán al Sol completamente cubierto ni vivirán la oscuridad repentina característica de la totalidad.

La diferencia es clave: en un eclipse total, la Luna tapa por completo la fotosfera —la superficie brillante visible del Sol— y permite observar durante unos instantes la corona solar, la envoltura externa de la estrella. En cambio, durante un eclipse parcial la fotosfera nunca desaparece por completo; por eso, mirar al Sol sin protección sigue siendo peligroso en todo momento.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que la mitad sur de la península Ibérica verá el fenómeno de forma parcial, mientras que la totalidad se concentrará en buena parte del norte peninsular, desde Galicia hasta Baleares.

La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP) / SANKA VIDANAGAMA

Porcentaje del eclipse solar en Málaga: ¿cuánto se ocultará el Sol?

En Málaga, la Luna cubrirá aproximadamente el 94,7% del disco solar en el momento de máxima ocultación . Es una cifra muy elevada que producirá una percepción inusual de la luz: el ambiente perderá intensidad, los colores se volverán más apagados y las sombras pueden adquirir un aspecto más definido.

Sin embargo, conviene evitar una confusión frecuente en Google: un 94,7% de superficie solar cubierta no equivale a una “casi totalidad” desde el punto de vista visual. Incluso una pequeña porción de fotosfera expuesta emite suficiente luz como para impedir que el cielo se vuelva nocturno y para ocultar la corona solar a simple vista.

Técnicamente, Málaga experimentará una fase parcial de gran magnitud, pero no entrará en la trayectoria de la sombra central de la Luna. La totalidad más cercana se localizará en Castilla-La Mancha; por ejemplo, Huerta de la Obispalía, en Cuenca, estará dentro de la franja umbral y se sitúa a unos 395 kilómetros en línea recta desde Málaga.

¿A qué hora es el eclipse solar en Málaga hoy, 12 de agosto?

El espectáculo comenzará al atardecer, un factor que añade atractivo fotográfico, pero también una dificultad logística: el Sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste-noroeste. Una montaña, edificio, línea de árboles o bruma marina podría bloquear la visión en los minutos decisivos.

Fase del eclipse en Málaga Hora local aproximada Qué se verá Inicio de la fase parcial 19:43 La Luna empieza a cubrir el borde solar Máximo del eclipse 20:38 Ocultación aproximada del 94,7% Altura del Sol en el máximo 5,8° Sol muy próximo al horizonte Puesta de Sol 21:12 El astro se oculta cuando aún está eclipsado

El eclipse no concluirá visualmente desde Málaga porque la puesta de Sol ocurrirá antes de que termine por completo la fase parcial. Esto convierte la elección del punto de observación en una decisión esencial: busca un lugar elevado, abierto y con horizonte despejado hacia el oeste.

Horario exacto del eclipse solar total en las principales ciudades de España

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración A Coruña 20:27:37 20:28:51 1 min 14 s Oviedo 20:27:00 20:28:48 1 min 48 s Santander 20:26:51 20:27:55 1 min 04 s Bilbao 20:27:17 20:27:49 32 s Vitoria-Gasteiz 20:27:37 20:28:42 1 min 05 s Lugo 20:28:03 20:29:25 1 min 22 s León 20:28:15 20:29:59 1 min 44 s Burgos 20:28:19 20:30:04 1 min 45 s Palencia 20:29:03 20:30:45 1 min 42 s Valladolid 20:29:47 20:31:15 1 min 28 s Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Segovia 20:31:03 20:32:01 58 s Logroño 20:28:03 20:29:24 1 min 21 s Guadalajara 20:31:15 20:32:23 1 min 08 s Cuenca 20:30:00 aprox. 20:31:25 aprox. 1 min 25 s Zaragoza 20:28:57 20:30:22 1 min 25 s Teruel 20:30:59 20:32:33 1 min 34 s Lleida 20:29:05 20:29:32 27 s Tarragona 20:29:24 20:30:23 59 s Valencia 20:32:24 20:33:24 1 min Castellón de la Plana 20:31:14 20:32:48 1 min 34 s Palma de Mallorca 20:31:00 20:32:36 1 min 36 s

¿Qué se podrá ver durante el máximo del eclipse solar?

A las 20:38 horas, el disco solar aparecerá como una fina porción luminosa recortada por la silueta oscura de la Luna. Con gafas homologadas, el observador podrá seguir la progresión de ese “mordisco” hasta una fase extremadamente profunda, una imagen poco habitual incluso para quienes ya han presenciado eclipses parciales.

La atmósfera puede ofrecer señales interesantes. Es posible notar un descenso de la irradiancia solar, una sensación térmica ligeramente más suave y cambios en la conducta de algunas aves o insectos. No obstante, Málaga no tendrá el efecto de crepúsculo total ni la visibilidad de planetas brillantes que sí pueden apreciarse bajo la umbra lunar.

La baja elevación del Sol añade otro componente óptico: la refracción atmosférica, el polvo en suspensión o las nubes en el horizonte pueden alterar la nitidez y coloración de la escena. Por ello, el mejor plan combina una ubicación despejada con una revisión de la previsión meteorológica local antes de salir.

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

La regla no admite excepciones: nunca mires directamente al Sol sin un filtro solar certificado. En Málaga no habrá totalidad, así que las gafas de eclipse deben mantenerse puestas durante toda la observación, incluso en el máximo del 94,7%.

Utiliza gafas que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015 y revisa que no tengan arañazos, perforaciones o daños. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, filtros caseros y cámaras sin filtro solar específico no protegen la vista frente a la radiación solar.

Este 12 de agosto, Málaga no vivirá un eclipse total, pero sí una de las ocultaciones parciales más impactantes que podrá observarse desde el sur de España. Preparar el lugar, llegar con antelación y proteger la vista permitirá convertir los minutos previos a la puesta de Sol en una experiencia astronómica memorable.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)