El cielo nocturno se vestirá de gala el 14 de marzo de 2025, cuando un eclipse lunar total tiña la Luna de rojo, un fenómeno astronómico que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Este evento astronómico, visible desde toda España y gran parte del mundo, no requerirá de equipos especiales, permitiendo a todos disfrutar del espectáculo a simple vista. La Luna, al pasar por la sombra de la Tierra, adquirirá un tono rojizo, un fenómeno conocido como “luna de sangre”. Revisa en este artículo el horario, la duración y cómo ver el eclipse lunar en el territorio español.

Este eclipse lunar total se distingue por la posibilidad de que su tonalidad rojiza sea más intensa de lo habitual, debido a factores atmosféricos. Aunque no será el único eclipse lunar total de 2025, este evento promete ser uno de los más especiales de los últimos años. Además de su belleza visual, el eclipse ofrecerá una valiosa oportunidad para la investigación científica, permitiendo estudiar la influencia de la atmósfera terrestre en la percepción del color lunar.

Horarios (EDT) del eclipse total de Luna de marzo. | Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA

Horario del eclipse lunar total del 14 de marzo en España

El 14 de marzo de 2025, España será testigo de un eclipse lunar total, aunque la salida del Sol limitará la observación completa. A pesar de ello, los madrugadores podrán disfrutar de las fases más espectaculares del evento antes de que la Luna se oculte en el horizonte. El Observatorio Astronómico Nacional ha proporcionado una cronología detallada para este fenómeno celestial.

El eclipse parcial dará inicio a las 06:10 h (horario peninsular español), marcando el comienzo del evento. A las 07:26 h, la Luna entrará en la fase de totalidad, tiñéndose de un característico tono rojizo. El punto máximo del eclipse, cuando la Luna estará completamente inmersa en la sombra de la Tierra, ocurrirá a las 07:58:39 h, ofreciendo el mejor momento para la observación.

La fase de totalidad culminará a las 08:31 h, dando paso nuevamente al eclipse parcial. Este último finalizará a las 09:48 h, concluyendo así el evento astronómico. Aunque la observación completa será limitada en España, las primeras horas del eclipse ofrecerán un espectáculo memorable para los madrugadores. Los expertos recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica para una mejor visualización.

Imagen realizada por el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de España de lo que será el eclipse lunar de marzo de 2025. | Crédito: astronomia.ign.es/

¿Cuál es la duración del eclipse lunar total en España?

En el amanecer del viernes 14 de marzo de 2025, específicamente cuarenta y cinco minutos antes de la salida del Sol, el eclipse total lunar podrá verse en España. Tomando como referencia la hora oficial de Madrid, el comienzo parcial empezará a las 6:10 a.m. (horario peninsular español) y el comienzo total será a las 7:26 a.m. La Luna se pondrá a las 7:33 a.m., informó el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

En este caso, a diferencia de un eclipse solar total que solo se puede ver desde dentro de un estrecho camino de totalidad, los eclipses lunares totales son visibles desde cualquier lugar del lado nocturno de la Tierra y tendrá una duración aproximada de cinco horas en las que la Luna llena atravesará la sombra de nuestro planeta, marcando el final del invierno en el hemisferio norte.

¿Cómo ver el eclipse lunar de marzo de 2025 en España?

El eclipse lunar total del 2025 será un espectáculo visible en la península ibérica y las Islas Canarias. Para una observación óptima, se recomienda buscar ubicaciones con horizontes despejados, ya que la Luna estará baja, cerca del ocaso. La montaña Teide en Tenerife, la Sierra de Gredos en Ávila, el Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres y la zona de Doñana en Huelva son algunos de los lugares donde los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de la totalidad del eclipse, observando cómo la Luna se tiñe de un característico tono rojizo.

Sin embargo, en la zona este de la península y las Islas Baleares, el eclipse lunar solo se podrá apreciar parcialmente. La Luna se ocultará antes de que la totalidad sea visible en estas regiones. A pesar de esto, los observadores podrán disfrutar de las fases iniciales del eclipse, presenciando cómo la Luna se adentra en la sombra de la Tierra.

La fase de totalidad del eclipse lunar finalizará aproximadamente a las 8:30 horas, momento en el que el satélite perderá su tonalidad rojiza. Si no quieres salir de casa y verlo online, NASA TV y Space.com ofrecerán transmisiones especiales del espectáculo celeste con comentarios de especialistas.

¡Atención, amantes de la astronomía! Este mes, la mayoría de aquellos situados en el hemisferio occidental podrán observar un eclipse lunar total que se dará en la madrugada del viernes 14 de marzo (o la noche del jueves 13, según la zona horaria). Aquí te decimos los horarios por país y dónde ver este espectáculo celestial online.| Crédito: GEC