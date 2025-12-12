La espectacular Lluvia de Meteoros Gemínidas 2025 será visible en todo México la noche del sábado 13 al amanecer del domingo 14 de diciembre, ofreciendo uno de los mejores espectáculos astronómicos del año. El horario ideal para su observación será entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada. Este pico de actividad promete condiciones excepcionales, ya que la Luna se encontrará en fase menguante creciente y saldrá tarde, permitiendo una visión libre de interferencia lumínica en las horas clave de la noche.

Los astrónomos predicen una tasa de hasta 120 meteoros por hora en ubicaciones con cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Las Gemínidas son conocidas por ser meteoros brillantes y coloridos, y su origen se remonta al asteroide Phaethon. Aunque el fenómeno es visible globalmente, las condiciones de observación son óptimas en el Hemisferio Norte, incluyendo a todo el territorio mexicano.

Si te encuentras en zonas urbanas o simplemente deseas disfrutar del evento desde casa, diversas instituciones astronómicas mexicanas ofrecerán transmisiones EN VIVO ONLINE a través de plataformas digitales. Estas transmisiones proporcionarán una vista privilegiada del pico de las Gemínidas y te guiarán en el reconocimiento de esta lluvia, considerada la más densa y espectacular del año. ¡Prepárate para mirar al cielo en la madrugada del 14 de diciembre!

La lluvia de estrellas Gemínidas vuelve a ser protagonista en diciembre de 2025 (Foto: Freepik)

Horario para ver la lluvia de meteoros Gemínidas 2025 en México (13–14 diciembre 2025)

La lluvia está activa del jueves 4 al miércoles 17 de diciembre de 2025, pero su máximo se concentra entre el 13 y 14 de diciembre.​ El pico de actividad será en la madrugada del domingo 14, aproximadamente entre las 00:00 y 04:00, con recomendación clara de observar desde la medianoche del sábado 13.​

Un calendario astronómico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sitúa la ventana de observación de las Gemínidas 2025 para México entre las 22:00 y las 04:00 horas (Tiempo del centro de México) de la noche del 13 al 14 de diciembre.​

¿Qué se puede esperar de la lluvia de meteoros Gemínidas 2025?

En condiciones óptimas (cielo oscuro y despejado), las Gemínidas 2025 podrían alcanzar aproximadamente entre 120 y 150 meteoros por hora en su punto máximo, lo que las convierte en una de las lluvias más intensas del año.​

La actividad del flujo es amplia: el pico se extiende durante varias horas, aproximadamente desde la tarde del sábado 13 hasta el mediodía del domingo 14 de diciembre en tiempo universal, lo que favorece buenas tasas durante toda la noche del mencionado periodo en el hemisferio norte.​

¿Cómo ver las Gemínidas en México (13–14 diciembre 2025)?

No necesitarás un telescopio ni binoculares; ya que los meteoros se observan mejor a simple vista abarcando la mayor porción de cielo posible. Pero te recomendamos elegir un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica: zonas rurales, playas, montañas, parques o áreas boscosas seguras fuera de la ciudad.​

Asimismo, debes llegar al menos 20–30 minutos antes de la hora de observación para que tus ojos se adapten a la oscuridad y llevar ropa abrigadora, una manta y una bebida caliente para permanecer cómodo durante varias horas para presenciar este evento astronómico.​

La lluvia de meteoros Gemínidas ya está en curso y alcanzará su punto máximo este fin de semana. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Hacia dónde mirar en el cielo durante la lluvia de meteoros Gemínidas 2025?

El radiante de la lluvia de meteoros Gemínidas 2025 se encuentra en la constelación de Géminis, visible desde México durante la noche de forma destacada en dirección este y luego más alto hacia el sur conforme avanza la madrugada.​

No es necesario mirar fijamente al radiante; lo ideal es observar una zona amplia del cielo aproximadamente entre oriente y el cenit, ya que los meteoros pueden aparecer en diferentes direcciones.​

Condiciones de Luna y visibilidad para la lluvia de meteoros Gemínidas 2025

Para 2025 se espera una Luna menguante con iluminación relativamente baja (alrededor de una cuarta parte del disco) durante el pico de Gemínidas, lo que mejora la visibilidad respecto a años con Luna brillante. En un cielo oscuro, sin nubes y con poca luz lunar, las mejores tasas se obtendrán justo en el rango de medianoche a primeras horas de la mañana, cuando el radiante está más alto en el cielo.​