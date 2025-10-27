El huracán Melissa continúa su avance por el Caribe y se perfila como una amenaza directa para el este de Cuba, según los últimos datos oficiales del Centro Nacional de Huracanes (NHC). En el último reporte de las 5:00 pm (EDT) del lunes 27 de octubre de 2025, Melissa mantiene una intensidad extrema con vientos sostenidos que alcanzan los 150 nudos (unos 280 km/h), lo que la ubica como un huracán de categoría 5. Esta poderosa tormenta tropical se encuentra desplazándose hacia el noroeste a una velocidad lenta, pero ya muestra signos de comenzar su giro hacia el norte, acercándose peligrosamente a Jamaica y posteriormente a Cuba.

¿A qué hora llega el huracán Melissa a Cuba?

De acuerdo al pronóstico del NHC, el centro de Melissa estará muy cerca o directamente sobre Jamaica entre la noche de hoy y la mañana del martes. Lo más relevante para Cuba es que se espera que el huracán cruce la región oriental de la isla entre la noche del martes 28 y la madrugada del miércoles 29 de octubre . Las autoridades resaltan la urgencia de completar los preparativos, ya que se anticipa la llegada de fuertes lluvias, vientos catastróficos y marejadas ciclónicas que amenazan la vida y la infraestructura local.

LA HABANA (CUBA), 27/10/2025),- Los vientos máximos sostenidos del huracán Melissa aumentaron hasta 270 km/h, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 908 hPa, por lo que se mantiene como un huracán de gran intensidad, categoría 5. FOTO DE @cnp_insmet_cuba EN X

La intensidad de Melissa se mantiene

Durante las próximas horas, Melissa mantendrá su intensidad, e incluso podría fluctuar debido a posibles ciclos de reemplazo de la pared del ojo, fenómeno común en huracanes tan intensos. Sin embargo, los expertos no prevén un debilitamiento significativo antes de que impacte Jamaica o Cuba, por lo que la amenaza de daños será elevada en ambos territorios. El pronóstico indica que Melissa podría todavía clasificarse como un huracán mayor al cruzar territorio cubano, antes de que la interacción con tierra y el aumento de la cizalladura del viento la debiliten gradualmente.

¿Dónde está el huracán Melissa?

Las posiciones oficiales de pronóstico ubican a Melissa en la latitud 16.7 N y longitud 78.4 W al momento del reporte. Para la madrugada del 28 de octubre, se espera que la tormenta se sitúe cerca de 17.1N 78.3W con vientos de 145 nudos. Posteriormente, para la tarde del martes y primera hora del miércoles, estaría internándose en el este de Cuba, con vientos que aún podrían alcanzar los 125 nudos (aproximadamente 230 km/h), un potencial devastador para la región.

¿Cuál sería el impacto del huracán Melissa en la región oriental de Cuba?

El impacto más severo en Cuba se prevé en el oriente del país, con especial atención a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de carácter catastrófico. El pronóstico oficial del NHC advierte que estos fenómenos podrían comenzar ya durante la noche del lunes y continuar hasta el miércoles. Además, las zonas costeras deberán enfrentar marejadas y olas gigantes, con riesgos elevados para las comunidades cercanas al litoral.

¿Cómo será la trayectoria del huracán Melissa tras tocar tierra en Jamaica y Cuba?

Tras impactar Jamaica y Cuba, la trayectoria de Melissa la llevará hacia las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, según el mismo pronóstico. Para esos territorios, se esperan condiciones de huracán y marejadas ciclónicas peligrosas entre miércoles y jueves. El NHC sugiere a la población de toda la zona mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades locales, ya que la situación podría evolucionar rápidamente a medida que Melissa prosiga su desplazamiento por el Caribe occidental y luego hacia el Atlántico.

Recomendaciones ante la peligrosidad de Melissa

Finalmente, la recomendación clave de los meteorólogos es no subestimar la peligrosidad de Melissa. Aunque interactúe con tierra y experimente cierto debilitamiento, el huracán mantendrá su categoría mayor al menos hasta el miércoles. Después, será la cizalladura del viento y las condiciones oceánicas menos favorables las que contribuyan a su degradación, pero antes de entonces, Cuba debe prepararse para enfrentar uno de los huracanes más poderosos de la temporada y de las últimas décadas.​

LA HABANA (CUBA), 27/10/2025.- Así se ve el ojo catastrófico del huracán Melissa que pasará por Jamaica y Cuba en la presente semana de octubre. FOTO DE TROPICALTIDBITS.COM

Comunicado oficial de Defensa Civil sobre el huracán Melissa en Cuba

De acuerdo con el informe emitido por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Melissa ha continuado incrementando su intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas superiores. Su presión central ha descendido hasta 917 hectopascal, clasificándolo como un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson. El fenómeno se desplaza con un rumbo próximo al oeste y a una velocidad de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, se prevé que el huracán mantenga su desplazamiento hacia el oeste y posteriormente gire al norte y nordeste. Su trayectoria lo llevará a transitar por los mares de Jamaica y, para el martes, acercarse al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde las condiciones meteorológicas se deteriorarán progresivamente.

Desalojan 650,000 personas en provincias de #Cuba ante el Aviso de Huracán. Según @cibercuba_oficial y Universidad de Guantanamo han desalojado a 650 mil personas en el oriente cubano por el paso del huracán Melissa, ya de categoría 5 y que mantiene rumbo hacia el oriente de… pic.twitter.com/pPS5y5xvqd — Ada Monzón (@adamonzon) October 27, 2025

Atendiendo a la evolución del evento, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ha decidido establecer a partir de las 09:00 horas del 27 de octubre las siguientes fases:

Fase de ALARMA CICLÓNICA : Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.

: Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey. Fase de ALERTA CICLÓNIC A: Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

A: Ciego de Ávila y Sancti Spíritus. Activación de los consejos de defensa en composición reducida: Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud.

Se orienta a toda la población mantenerse debidamente informada sobre el desarrollo de este sistema a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales en las redes sociales, así como cumplir disciplinadamente las indicaciones emitidas por las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en conjunto con el Instituto de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, mantiene la vigilancia permanente sobre este organismo ciclónico.

FAQ: Preguntas frecuentas sobre el huracán Melissa en Cuba

¿Cuál es la intensidad actual del huracán Melissa?

Melissa es un huracán de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 270 km/h (150 nudos). Esto lo convierte en uno de los huracanes más intensos que ha amenazado el Caribe y Cuba en años recientes.​

¿Cuándo se espera que impacte Cuba Melissa?

El huracán Melissa se prevé que toque tierra en el oriente de Cuba entre la noche del martes 28 y la madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025. Las provincias en alerta principal son Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.​

¿Qué zonas de Cuba será las más afectadas?

Melissa golpeará principalmente el este de Cuba, con fuertes lluvias que podrían acumular hasta 300-450 mm, además de vientos huracanados y marejadas ciclónicas. Esto incluye un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas bajas y montañosas de la región oriental.​

¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas?

Las autoridades han declarado la Fase de Alarma Ciclónica en las provincias afectadas y planifican la evacuación o protección de unas 650.000 personas aguas abajo de presas y en zonas de riesgo. Además, se suspendieron actividades escolares y se cancelaron transportes para minimizar riesgos.​

¿Qué otros países estarán en la trayectoria de Melissa?

Antes de impactar Cuba, Melissa pasará cerca o sobre Jamaica, causando vientos destructivos e inundaciones catastróficas. Luego seguirá rumbo hacia las Bahamas, las islas Turcas y Caicos, y posteriormente podría afectarse la zona de Bermudas.​

¿Qué recomendaciones se dan a la población?

Se recomienda no subestimar la intensidad del huracán y completar los preparativos con urgencia. Es fundamental seguir las indicaciones oficiales para buscar refugio seguro y evitar desplazamientos innecesarios durante el paso de Melissa.​

¿Cuánto tiempo durarán los impactos en Cuba?

Se espera que los vientos huracanados azoten el oriente cubano por al menos seis horas, mientras que las lluvias y vientos de tormenta tropical se mantendrán durante más de 24 horas, con riesgos prolongados de inundaciones hasta después del paso del huracán.​