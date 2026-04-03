No se había podido disfrutar de todo su esplendor desde la era Apolo. La misión Artemis II de la NASA se prepara para el sobrevuelo lunar de este 6 de abril y, durante su trayecto, no solo captó una espectacular vista de la Tierra en fase creciente, sino otras fotografías del planeta que no se observaban por humanos desde 1972. Mientras el mundo entero está atento a la transmisión en vivo de la NASA para conocer cada suceso que vive la tripulación conformada por los cuatro astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen desde la nave Orión luego del despegue del cohete desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, el equipo logró imágenes que fueron difundidas este viernes 03 tras completar la maniobra clave de inyección translunar. Aquí te cuento los detalles que quedaron al descubierto y lo que permite aprender luego de que superaran una serie de problemas que incluyeron inconvenientes con el inodoro y hasta con Microsoft Outlook.

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra rumbo a la Luna

“Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal, todos nosotros mirando hacia atrás a través de la ventana de la cápsula de Orión en nuestros astronautas NASA Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna. Esos somos nosotros, juntos”, se lee en el mensaje difundido desde la cuenta en Facebook de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Según detallan los expertos, “en la primera imagen, la Tierra se asoma a través de la ventana de la cápsula, recordándonos que una vista como esta se basa en el ingenio y el trabajo duro de incontables personas en casa”.

La Tierra vista desde la nave Orion durante la misión Artemis II. (Foto: NASA)

Ahí no quedó todo, pues la otra fotografía también captada por el comandante de la misión, Reid Wiseman utilizando su dispositivo personal (una tableta con cámara), tras completar la maniobra clave de inyección translunar que les permitió abandonar la órbita terrestre, también muestra a la Tierra en su totalidad, iluminada en tonos azules y marrones, y con una sorpresa incluida.

“En la segunda imagen, vemos nuestro planeta natal como un todo, iluminado en espectaculares azules y marrones. Una aurora verde incluso ilumina la atmósfera”, se lee. Además, destaca una luz zodiacal en el borde del planeta, generada mientras la Tierra eclipsa al Sol.

En la imagen se ve una luz zodiacal en el borde del planeta, generada mientras la Tierra eclipsa al Sol. (Foto: NASA)

De esta manera, la misión Artemis II logró imágenes de la Tierra desde el espacio, aportando evidencia visual que confirma su forma esférica y refuerza el consenso científico frente a teorías que sostienen lo contrario. Además, es un gran logro que no se producía desde hace más de 50 años con Apolo 17.

La tripulación de astronautas, conformada por tres estadounidenses y un canadiense, también ha logrado una serie de pruebas clave para evaluar el desempeño de la nave en condiciones reales de vuelo, según destacan desde El Tiempo. Entre ellas se incluyen maniobras de pilotaje manual, verificación de sistemas, adaptación al entorno espacial y ejercicios físicos para mitigar los efectos de la microgravedad. Estas actividades hacen parte de la recopilación de datos fundamentales para futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

NASA lanzó Artemis II rumbo a la Luna, con tripulación por primera vez desde 1972. (Foto: (NASA via AP)

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

La tripulación está poniendo a prueba la nave espacial Orión, el vehículo de exploración que transporta a los astronautas a la Luna y de vuelta a la Tierra. Esta es la segunda misión del programa Artemis de exploración lunar de la NASA, tras la misión Artemis I, que envió una nave Orion sin tripulación a la órbita lunar y de vuelta en 2022.

El pasado miércoles 01 de abril se realizó el despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System, el más nuevo y potente de la NASA hasta la fecha.

El propósito de la agencia estadounidense con esta misión es marcar un precedente para futuros viajes cada vez más difíciles. Por ejemplo, se planea un aterrizaje lunar cerca del polo sur del satélite en 2028 y hasta llegar a Marte en la década de 2030 o 2040, según destacan desde DW.

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