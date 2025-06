Consumir alcohol es una actividad que realizan bastantes personas de distintas partes del mundo. Si tú también lo haces, ya sea de manera frecuente u ocasional, esta nota pasa a ser muy importante para ti. Y es que aquí te comento que un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha indicado que una bebida alcohólica, que es la favorita de muchos, podría estar asociada al cáncer de páncreas. Sí, tal y como acabas de leer.

La investigación en cuestión, cuyo título es ‘Alcohol intake and pancreatic cancer risk: An analysis from 30 prospective studies across Asia, Australia, Europe, and North America’ (‘Consumo de alcohol y riesgo de cáncer de páncreas: un análisis de 30 estudios prospectivos en Asia, Australia, Europa y América del Norte’, en español), fue publicada en la revista PLOS Medicine y en ella, de acuerdo a información brindada por FOX News Digital, se clasificó al alcohol como carcinógeno (un agente físico, químico o biológico potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos), destacando un riesgo especialmente elevado de cáncer de páncreas.

La citada fuente, además, precisó las personas involucradas en la investigación asociaron el riesgo de cáncer de páncreas con la cerveza (la bebida favorita de muchas personas) y las bebidas espirituosas, también llamadas destilados o licores, que vienen a ser bebidas alcohólicas obtenidas a través de la destilación de productos fermentados, generalmente de origen agrícola.

“El consumo de alcohol es un carcinógeno conocido, pero hasta ahora, la evidencia que lo vincula específicamente con el cáncer de páncreas se ha considerado inconcluyente”, señaló, en un comunicado de prensa, el Dr. Pietro Ferrari, autor principal del estudio que motivó la creación de esta nota y jefe de la División de Nutrición y Metabolismo de IARC. “Nuestros hallazgos aportan nueva evidencia de que el cáncer de páncreas podría ser otro tipo de cáncer asociado al consumo de alcohol, una conexión que hasta ahora se había subestimad”, añadió el hombre.

Para la Dra. Neha Pathak, el estudio de la IARC destaca un nuevo factor de riesgo independiente para el cáncer de páncreas. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

El número de personas que participaron en el estudio

Habiéndote contado ello, te recalco que los investigadores reclutaron a 2,5 millones de participantes con una edad media de 57 años y los siguieron durante unos 16 años. Del grupo se registraron 10.067 casos de cáncer de páncreas. El estudio encontró que cada aumento de 10 gramos de etanol por día en el consumo de alcohol se asoció con un aumento del 3 % en el riesgo de cáncer de páncreas.

Pero eso no es todo. Gracias a la investigación, se determinó que las mujeres que consumían entre 15 y 30 gramos de alcohol (aproximadamente una o dos bebidas estándar) por día tenían un aumento del 12 % en el riesgo de cáncer de páncreas, mientras que los hombres que consumían entre 30 y 60 gramos (dos a seis bebidas estándar) por día tenían un riesgo 15 % mayor de cáncer de páncreas. Y la ingesta de más de 60 gramos por día se asociaba con un riesgo 36 % mayor.

En la investigación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer se clasificó al alcohol como carcinógeno, destacando un riesgo especialmente elevado de cáncer de páncreas. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

“Se necesita más investigación para comprender mejor el papel del consumo de alcohol a lo largo de la vida”

“Este estudio observacional examinó el consumo de alcohol evaluado en un solo momento durante la edad adulta media y tardía e incluyó un número limitado de cohortes asiáticas”, subrayaron los investigadores, según el medio ya mencionado. “Se necesita más investigación para comprender mejor el papel del consumo de alcohol a lo largo de la vida —por ejemplo, durante los primeros años de la edad adulta— y la influencia de patrones de consumo específicos, como los atracones”, agregaron.

“Realmente no existe un nivel seguro de consumo de alcohol”

La Dra. Neha Pathak, editora médica jefe de medicina de salud y estilo de vida de WebMD, no fue ajena a la investigación y se pronunció sobre la misma, indicando que el estudio de la IARC destaca un nuevo factor de riesgo independiente para el cáncer de páncreas. “Lo importante es saber que realmente no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta al riesgo de cáncer”, manifestó a FOX News Digital. “Este estudio refuerza ese mensaje, pero también muestra cuán complejos son estos vínculos y cómo debemos seguir investigando más a fondo el papel del alcohol y los diferentes hábitos de consumo en el desarrollo del cáncer”, sentenció.

El consumo de cerveza en Estados Unidos

Si bien la cerveza es la bebida alcohólica favorita de muchos, su consumo en Estados Unidos ha disminuido gradualmente desde la década de 1980, de acuerdo a un informe de statista.com. Esa misma fuente detalló que en 2021 “el consumo per cápita de cerveza fue de 1,02 galones de etanol (alcohol puro)”. Además, dio a conocer que “la cerveza light es, por mucho, la categoría de cerveza más popular” en dicho país.

