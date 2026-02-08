Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, no es tan enorme como se creía hasta ahora. Durante más de medio siglo, los astrónomos pensaron que conocían bien su tamaño y su forma, pero nuevos datos podrían cambiar lo que sabemos sobre la verdadera profundidad de su atmósfera. Un análisis reciente basado en observaciones de la NASA muestra que el gigante gaseoso es ligeramente más pequeño y más achatado de lo que indicaban las mediciones anteriores.

Las nuevas conclusiones provienen de datos recopilados por la sonda Juno, que pasó nueve años orbitando Júpiter y estudiando tanto el planeta como sus lunas. Aunque su misión principal finalizó en 2025, la enorme cantidad de información enviada a la Tierra sigue siendo analizada por los científicos. Parte de esos datos permitió detectar diferencias sutiles en el tamaño real del planeta.

Los resultados fueron publicados el 2 de febrero en la revista científica Nature Astronomy y representan la primera actualización detallada sobre la forma y el tamaño de Júpiter desde las misiones Pioneer y Voyager, realizadas en la década de 1970.

Observaciones de la sonda Juno muestran que el gigante gaseoso es ligeramente más angosto en el ecuador y más plano en los polos. (Foto: B. HOLLER y J.STANSBERRY / ESA, NASA, CSA, STScI / AFP) / B. HOLLER J.STANSBERRY

“Los libros de texto deberán actualizarse”, afirmó en un comunicado el coautor del estudio, Yohai Kaspi, astrónomo del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel.

Aun con estos ajustes, Júpiter sigue siendo colosal. Es más del doble de masivo que todos los demás planetas del sistema solar juntos y tiene un diámetro ecuatorial cercano a los 143.000 kilómetros, unas 11 veces el de la Tierra. Además, alberga fenómenos extremos como tormentas más grandes que Australia, vientos de más de 160 km/h y lunas volcánicas como Ío, cubierta de lava en constante actividad.

Además de lo anterior, recordemos que la enorme gravedad de Júpiter ha sido clave en la historia del sistema solar. Los científicos lo consideran una especie de “arquitecto” cósmico, ya que influyó en las órbitas de otros planetas y en la estructura del disco de gas y polvo del que se formaron.

La sonda Juno de la NASA analiza Júpiter intensamente desde su llegada en julio de 2016. (Foto: NASA)

Según el nuevo análisis, Júpiter es aproximadamente 8 kilómetros más angosto en el ecuador y 24 kilómetros más plano en los polos de lo que se pensaba. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos de ocultación de radio, una técnica que permite observar el interior del planeta midiendo cómo se deforman las señales de radio al atravesar su atmósfera.

Durante esos momentos, Juno envió señales a la red de antenas espaciales de la NASA en la Tierra. Al analizar los cambios en la frecuencia de esas señales al pasar por la ionosfera de Júpiter, los científicos pudieron calcular con mayor precisión la estructura y el tamaño del planeta.

Aunque sigue siendo colosal, el planeta no es tan grande como indicaban los libros de texto. (Foto: NASA) / NASA

Además, los astrónomos creen que Júpiter se ha ido encogiendo lentamente a lo largo de su historia. En sus orígenes pudo haber sido hasta el doble de grande y, aún hoy, estaría reduciendo su tamaño a razón de unos dos centímetros por año, un proceso natural causado por el enfriamiento gradual de su interior.

Aunque la misión Juno ya terminó, su legado continúa, mientras la NASA se prepara para el próximo gran capítulo: la llegada de Europa Clipper, que estudiará una de las lunas más intrigantes del planeta gigante.

Los planeta del sistema solar, ordenados desde el más pequeño hasta el más grande

Mercurio: El más pequeño y cercano al Sol. Es apenas un poco más grande que la Luna de la Tierra.

Marte: Conocido como el planeta rojo, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra.

Venus: A menudo llamado el “gemelo de la Tierra” por su tamaño similar, aunque es ligeramente más pequeño.

Tierra: El más grande de los cuatro planetas rocosos o terrestres.

Neptuno: El más pequeño de los gigantes gaseosos, pero con una densidad mayor que Urano.

Urano: Un gigante de hielo que se sitúa en el cuarto lugar por tamaño.

Saturno: Famoso por sus anillos, es el segundo planeta más grande. Cabrían unas 760 Tierras en su volumen.

Júpiter: El gigante indiscutible del sistema solar. Tiene más del doble de la masa de todos los demás planetas juntos.

