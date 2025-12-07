La noche del 7 de diciembre ofrecerá un espectáculo especial en el cielo: Júpiter brillando muy cerca de la luna gibosa menguante entre las estrellas de la constelación de Géminis. Será un momento ideal para observar a simple vista o con telescopio y esto es todo lo que debes saber.

La mencionada fecha, la Luna tendrá un 83% de iluminación y aparecerá cerca de tres horas después del atardecer. Júpiter brillará a menos de cinco grados de su parte superior derecha, lo que equivale aproximadamente al ancho de tres dedos colocados con el brazo extendido hacia el cielo.

Según el portal Space, ambos alcanzarán su punto más alto durante la madrugada del 8 de diciembre, casi sobre la vertical del cielo en dirección sur. Sobre ellos también se verán las estrellas Cástor y Pólux, que representan las cabezas de los gemelos en la constelación de Géminis.

La Luna y Júpiter alcanzarán su punto más alto durante la madrugada, casi sobre la vertical del cielo hacia el sur. (Foto: Jaafar ASHTIYEH / AFP)

Tanto Júpiter como la Luna serán objetivos espectaculares a simple vista, aunque un telescopio doméstico de al menos 4 pulgadas de apertura permitirá apreciar detalles como las bandas de nubes del planeta y las tormentas de su atmósfera superior.

Además, podrías distinguir los cuatro puntos luminosos de las lunas galileanas —Ganimedes, Ío, Europa y Calisto— alrededor del gigante gaseoso.

Quienes cuenten con telescopios podrán observar detalles como las bandas de nubes de Júpiter, sus lunas galileanas y el cráter Tycho en la superficie lunar. (Foto: Roslan RAHMAN / AFP)

Si apartas el telescopio de Júpiter y lo diriges a la Luna, podrás observar el cráter Tycho, una enorme marca que recuerda el impacto que los asteroides pueden causar en los mundos del sistema solar, incluida la Tierra.

Tycho tiene unos 108 millones de años, lo que lo convierte en un “recién nacido” comparado con otros cráteres lunares que superan los 3.9 mil millones de años.

También será posible distinguir las estrellas Cástor y Pólux en lo alto de la constelación de Géminis. (Foto referencial: Pixabay)

Los eventos astronómicos de diciembre de 2025

7 de Diciembre: Conjunción Luna-Júpiter. La Luna (casi llena) pasará muy cerca visualmente del planeta Júpiter, siendo fácilmente visibles a simple vista.

11 de Diciembre: Cuarto Menguante. La Luna alcanza esta fase.

13-14 de Diciembre (Pico): Lluvia de Meteoros Gemínidas. Considerada la lluvia más espectacular del año por su alta tasa. La visibilidad será buena ya que la Luna no interferirá significativamente.

19-20 de Diciembre: Luna Nueva. La Luna se alinea con el Sol, resultando en las noches más oscuras del mes, ideales para observar el cielo profundo.

21 de Diciembre: Solsticio de Diciembre. Marca el inicio del invierno astronómico en el Hemisferio Norte y el verano en el Hemisferio Sur. Ocurre aproximadamente a las 15:03 UTC.

22-23 de Diciembre (Pico): Lluvia de Meteoros Úrsidas. Una lluvia de meteoros menor, visible desde la constelación de la Osa Menor.

27 de Diciembre: Cuarto Creciente. La Luna alcanza esta fase.

27 de Diciembre: Conjunción Luna-Saturno. La Luna pasará cerca visualmente del planeta Saturno, visible en el cielo vespertino.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí