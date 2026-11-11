Júpiter y Marte protagonizarán un acercamiento aparente el próximo 15 de noviembre de 2026. Según el portal especializado In-The-Sky, ambos planetas alcanzarán su menor separación visual a las 9:04 p. m. del horario del este de Estados Unidos (EST), equivalente a las 2:04 a. m. GMT del 16 de noviembre. Aunque en ese momento estarán por debajo del horizonte para los observadores estadounidenses, podrán distinguirse unas horas después, cuando aparezcan por el horizonte oriental, cerca de la medianoche local.

Para conocer los horarios exactos en cada ciudad, se puede consultar el rastreador del cielo nocturno de Time and Date, el cual permite identificar cuándo salen y se ocultan los planetas desde una ubicación determinada. Esto resulta especialmente útil porque el momento de observación dependerá de la posición geográfica de cada persona.

El fenómeno podrá observarse a simple vista, aunque los binoculares y telescopios permitirán apreciar otros detalles. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo se verá la conjunción de Júpiter y Marte?

Durante este encuentro, Júpiter será el objeto más brillante de los dos y aparecerá a poco más de un grado de distancia aparente de Marte, que se distinguirá por su característico tono rojizo. Para tener una referencia, esa separación equivale aproximadamente al ancho del dedo meñique cuando se extiende el brazo hacia el cielo.

Cerca de ambos también brillará Regulus, una estrella que forma parte de la constelación de Leo y representa uno de los puntos de la figura que recuerda a un signo de interrogación invertido, asociado con la cabeza del león.

El acercamiento podrá apreciarse sin necesidad de instrumentos especiales; sin embargo, unos binoculares de 10x50 permitirán observar ambos planetas dentro de un mismo campo visual. Además, será posible contemplarlos con un telescopio, aunque en este caso se podrán apreciar por separado con mayor detalle a medida que se eleven sobre el horizonte.

La próxima ocasión en que ambos planetas se vean tan cerca será en julio de 2029, en la constelación de Virgo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué otros detalles se podrán observar en Júpiter?

La observación también ofrecerá una oportunidad para distinguir la Gran Mancha Roja de Júpiter, una enorme tormenta que aparecerá orientada hacia la Tierra durante las horas previas al amanecer del 16 de noviembre.

Según el portal Space.com, podrá observarse con un telescopio doméstico cuya apertura sea de apenas cuatro pulgadas. El uso de un filtro verde claro puede ayudar a mejorar su visibilidad, mientras que uno naranja permitirá resaltar detalles de las bandas de nubes del planeta.

Después de este encuentro, Júpiter y Marte comenzarán a separarse gradualmente en el cielo durante las semanas siguientes. Los dos planetas no volverán a presentar un acercamiento aparente tan estrecho hasta julio de 2029, cuando coincidirán visualmente en la constelación de Virgo.