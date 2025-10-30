El paso del cometa 3I/ATLAS por el sistema solar generó tanto asombro como preocupación en la comunidad científica. Su extraña trayectoria y su origen fuera de los límites de nuestro vecindario cósmico reavivaron antiguas advertencias sobre lo poco que sabemos del universo y los riesgos de encontrarnos con lo desconocido.

Entre esas advertencias, muchos recordaron las palabras del célebre físico británico y cosmólogo Stephen Hawking, quien durante años reflexionó sobre los posibles peligros de un contacto con civilizaciones extraterrestres. Para el científico, el simple hecho de intentar comunicarnos con seres más avanzados podría tener consecuencias devastadoras para la humanidad.

El cometa fue detectado por primera vez en julio de 2025. Desde entonces, es objeto de intensos estudios. Aunque la NASA sostiene que no existe riesgo alguno para la Tierra, ya que su punto más cercano será de unos 270 millones de kilómetros, su comportamiento irregular y el hecho de que no pueda observarse mientras pasa detrás del Sol desataron toda clase de hipótesis.

Uno de los expertos que más llamó la atención es el físico teórico de Harvard Avi Loeb, quien sugiere no descartar que este cuerpo celeste sea más que un simple cometa.

El cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025, sorprendió a los científicos por su movimiento irregular y su origen fuera del sistema solar. (Foto: NASA)

“Nos preocupamos por las amenazas existenciales como la inteligencia artificial o el cambio climático, pero no hablamos de tecnología alienígena. Deberíamos hacerlo”, declaró el investigador, pidiendo a la comunidad científica a tomar en serio la posibilidad de que 3I/ATLAS sea una sonda enviada por una civilización avanzada.

Sus declaraciones recordaron las advertencias que Hawking hizo en 2010 durante la serie documental En el universo con Stephen Hawking (’Into The Universe with Stephen Hawking’).

En aquella ocasión, el astrofísico aseguró: “Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos”.

Según el destacado físico, una civilización capaz de viajar entre estrellas probablemente haya agotado los recursos de su propio mundo y busque otros para colonizar.

Stephen Hawking comparó una posible visita alienígena con la llegada de Colón a América, un encuentro que resultó desastroso para los pueblos originarios. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Esta idea tiene relación con la llamada hipótesis del ‘bosque oscuro’, una teoría que sugiere que las civilizaciones inteligentes prefieren permanecer en silencio para no ser detectadas por otras más poderosas. Desde esa perspectiva, enviar señales o información al espacio sería una apuesta peligrosa.

Por ello, Hawking se oponía a los proyectos que incluyen mensajes, coordenadas o videos dirigidos a potenciales civilizaciones extraterrestres.

Mientras tanto, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea mantienen una postura prudente. En su sitio oficial, destacaron la relevancia científica del fenómeno, señalando que el cometa no representa ninguna amenaza y que su trayectoria ofrece una oportunidad única para estudiar materiales procedentes de otros sistemas estelares.

Además, añadieron que “reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de 2025, lo que permitirá realizar nuevas observaciones”.

El análisis del 3I/ATLAS abre una ventana única para entender cómo se forman y evolucionan los cuerpos pequeños en sistemas planetarios lejanos. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

3I/ATLAS, el objeto interestelar que desconcertó a la comunidad científica

El cometa 3I/ATLAS desconcertó a la comunidad científica, principalmente porque sus características y comportamiento desafían lo que se espera de un cometa natural.

El cuerpo mostró una “anticola”, un chorro de gas que apuntaba hacia el Sol, en dirección contraria a lo que ocurre en los cometas naturales. Este movimiento, junto con una trayectoria “afinados” al plano orbital de nuestro sistema, desconcertó a los científicos y sugirió un comportamiento no aleatorio.

Los análisis revelaron una composición química atípica. El cometa liberó una cantidad significativa de níquel puro y compuestos que son más comunes en procesos industriales terrestres que en objetos naturales.

Dada la combinación de su comportamiento anómalo, composición química única y una antigüedad potencial de miles de millones de años, algunos científicos plantearon la posibilidad de que el 3I/ATLAS sea una estructura tecnología no natural.

