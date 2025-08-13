En Fort Collins, Colorado, varios vecinos reportaron la presencia de conejos silvestres con extrañas protuberancias negras que salen de sus cabezas, lo que ha encendido las alertas de las autoridades de vida silvestre. Estas formaciones, similares a tentáculos, son causadas por un virus que se está propagando rápidamente, causando que los expertos lancen advertencias para que las personas no se acerquen a los animales afectados.

Susan Mansfield, residente de la zona, contó al canal 9News que vio a uno de estos conejos con lo que parecían “púas negras o palillos negros que sobresalían por todo alrededor de su boca”.

“Pensé que moriría durante el invierno, pero no lo hizo”, relató. “Regresó un segundo año y creció”.

Otro testigo describió a uno de estos animales como si tuviera “un crecimiento con aspecto de sarna sobre su cara”.

Esta enfermedad, transmitida por pulgas y garrapatas, provoca tumores alrededor de la cabeza y se ha detectado principalmente en verano, aunque es más común en el Medio Oeste. (Foto: Different_Try3353 / Reddit)

Los expertos señalan que no se trata de ninguna mutación fantástica ni nada parecido, sino de una enfermedad real llamada virus del papiloma del conejo de cola de algodón, también conocido como virus del papiloma de Shope, que provoca la aparición de tumores alrededor de la cabeza de los conejos.

De acuerdo con el sitio Pet MD, el virus se transmite por parásitos como garrapatas y pulgas, que lo propagan a través de sus mordidas.

“Normalmente, los conejos se infectan en los meses cálidos de verano, cuando son picados por insectos como pulgas y garrapatas”, explicó Kara Van Hoose, vocera de Parques y Vida Silvestre de Colorado, citada por el periódico Coloradoan.

Aunque los casos recientes se registraron en Colorado, la enfermedad es más común en el Medio Oeste de Estados Unidos.

Si bien no representa un riesgo para humanos ni mascotas, puede ser mortal para los conejos, ya que las formaciones pueden impedirles comer y, en casos graves, derivar en cáncer de piel. (Foto: Education Images / Universal Images Group vía Getty Images)

En 2013, un residente de Minnesota generó revuelo tras publicar un video de un conejo con estas formaciones en su jardín, al que apodó “conejo Frankenstein” y comparó con el mítico Jackalope, una criatura ficticia popularizada por bromistas que cosían astas a conejos disecados.

Ante los nuevos avistamientos, los expertos recomiendan no tocar ni intentar atrapar a estos animales.

Las autoridades aclaran que, aunque el virus se transmite entre conejos, no afecta a humanos ni a mascotas, por lo que no representa un riesgo para la salud pública; sin embargo, para los animales infectados puede ser fatal.

En algunos casos, las protuberancias desaparecen solas, pero en otros crecen tanto que les impiden comer, lo que puede llevarlos a morir de hambre.

Los expertos recomiendan no acercarse a estos animales. (Foto: RecommendationPast54 / Reddit)

La enfermedad también es más grave en conejos domésticos, que pueden desarrollar carcinoma de células escamosas, un cáncer de piel potencialmente mortal.

Por este motivo, se aconseja evitar el contacto entre conejos salvajes y mascotas.

Si un conejo doméstico resulta infectado, un veterinario puede extirpar quirúrgicamente las formaciones antes de que se vuelvan malignas; no obstante, el virus del papiloma del conejo de cola de algodón no tiene cura conocida.

Cómo evitar el contagio de pulgas y garrapatas en conejos

Para prevenir pulgas y garrapatas en conejos, mantener limpio su entorno es clave. Limpia la jaula y accesorios como telas con regularidad para eliminar cualquier parásito o sus huevos. Revisa el pelaje de tu conejo con frecuencia, especialmente si ha estado al aire libre.

El uso de productos preventivos debe ser siempre bajo la guía de un veterinario especializado en animales exóticos. Los productos para perros y gatos son tóxicos para los conejos, por lo que es indispensable usar solo aquellos formulados específicamente para ellos, como ciertas pipetas o aerosoles.

También es importante controlar el entorno para evitar el contacto con la fuente del problema. No dejes que tu conejo ande por zonas con hierba alta donde pueden esconderse los parásitos. Si tienes otras mascotas, asegúrate de que estén desparasitadas, ya que pueden ser portadoras de pulgas y garrapatas que luego podrían afectar a tu conejo.

