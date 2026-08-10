La atmósfera de Plutón estaría comenzando a congelarse mientras el planeta enano continúa alejándose del Sol. Esta es la conclusión de un equipo de científicos que analizó cuidadosamente cómo la luz de estrellas distantes cambia cuando Plutón pasa frente a ellas. Las observaciones revelaron que la presión de su atmósfera cayó un 16% entre mediados de 2021 y 2023.

Según la NASA, Plutón ya es uno de los mundos más fríos conocidos del sistema solar, con una temperatura superficial cercana a los -400 grados Fahrenheit (-240 grados Celsius). En las capas superiores de su atmósfera, la temperatura es ligeramente mayor, alrededor de -333 grados Fahrenheit (-203 grados Celsius).

El planeta enano continúa alejándose del Sol desde que alcanzó su punto más cercano en 1989. Su órbita dura 248 años y es tan alargada que, durante algunos periodos, Plutón incluso estuvo más cerca del Sol que Neptuno. Alcanzará su máxima distancia del Sol, conocida como afelio, en 2114, cuando estará a unos 49 unidades astronómicas, equivalentes a 7.300 millones de kilómetros.

A medida que recibe menos energía solar, se espera que Plutón se enfríe todavía más. Su atmósfera, compuesta principalmente por nitrógeno y con pequeñas cantidades de otros compuestos, podría comenzar a condensarse y depositarse como escarcha sobre la superficie.

Un equipo de científicos detectó una reducción del 16% en su presión atmosférica entre 2021 y 2023. (Foto de HO / NASA / AFP) / HO

Las estrellas ayudaron a revelar el cambio

El equipo dirigido por Amanda Sickafoose, del Planetary Science Institute de Arizona, estudió diez ocasiones entre 2017 y 2023 en las que Plutón pasó frente a estrellas. Este fenómeno se conoce como ocultación estelar y permite analizar indirectamente la atmósfera del planeta enano.

Cuando un objeto sin atmósfera pasa delante de una estrella, su luz desaparece prácticamente de inmediato. En cambio, cuando existe una atmósfera, la luz comienza a disminuir poco a poco debido a que los gases dispersan y desvían la luz antes de que la estrella quede completamente oculta.

“Estamos en un punto particularmente interesante para Plutón”, afirmó Sickafoose en un comunicado. “Nuestro trabajo sugiere que la atmósfera ha comenzado recientemente a disminuir su presión”.

Los investigadores pudieron comparar los datos obtenidos durante las diferentes ocultaciones. Cuatro de las diez observaciones fueron visibles desde varios observatorios, lo que permitió contrastar los resultados y aumentar la confianza en las mediciones.

Los investigadores esperan obtener más observaciones durante los próximos años para confirmar si esta tendencia continúa. (Foto: Isacc HERERA y Kelsi SINGER / NASA/UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS/LABORATORIO DE FÍSICA APLICADA/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL SUROESTE / AFP) / ISACC HERERA KELSI SINGER

La presión atmosférica cayó 16%

Los nuevos datos también modifican una conclusión anterior. Según Space.com, investigaciones previas habían planteado que la atmósfera de Plutón comenzó a congelarse alrededor de 2018, pero el equipo de Sickafoose encontró que su presión se mantuvo prácticamente estable desde 2015 hasta mediados de 2021.

Después ocurrió el cambio. Entre mediados de 2021 y la última ocultación analizada en 2023, la presión atmosférica de Plutón disminuyó un 16%. Los científicos creen que las partículas de neblina de su atmósfera podrían estar desplazándose hacia latitudes más bajas, un comportamiento compatible con una reducción de la presión.

“Me sorprende constantemente cómo la sencilla técnica de observar cómo la luz de las estrellas se atenúa y reaparece nos permite estudiar una atmósfera tan tenue —unas pocas millonésimas de la de la Tierra— en un mundo que tiene dos tercios del tamaño de nuestra Luna y está 30 veces más lejos del Sol”, señaló Sickafoose.

El proceso, sin embargo, no significaría que la atmósfera de Plutón vaya a desaparecer por completo. Los científicos creen que cuando el planeta enano alcance su máxima distancia del Sol en 2114 todavía conservará parte de ella. Después, al comenzar nuevamente su viaje hacia el Sol, el ligero aumento de energía solar podría provocar que el nitrógeno congelado sobre la superficie vuelva a convertirse en gas y la atmósfera vuelva a engrosarse.

“Espero que podamos obtener más datos durante los próximos años y décadas para confirmar o refutar específicamente esta tendencia”, afirmó Sickafoose.

Los resultados de la investigación fueron publicados el 31 de julio en The Planetary Science Journal.