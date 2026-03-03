La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó una nueva fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS, captada poco después de su acercamiento al Sol. La imagen fue obtenida por la misión JUICE y muestra al objeto mientras se aleja nuevamente hacia el espacio profundo. El cometa fue reconocido en 2025 como el tercer visitante procedente de fuera del sistema solar por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional.

La observación se realizó el 6 de noviembre de ese año, apenas una semana después de que alcanzara su punto más cercano al Sol, el 29 de octubre. En ese momento, la nave se encontraba a unos 66 millones de kilómetros del objeto.

En la imagen no se distingue con claridad el núcleo del cometa, pero sí se aprecia una nube luminosa de gas a su alrededor, conocida como coma, junto a una larga cola que se extiende hacia el espacio.

La fotografía fue obtenida por la misión JUICE con la cámara JANUS, que detectó estructuras complejas en la coma y la cola del objeto. (Foto: ESA / Juice / JANUS)

Los científicos también identificaron chorros y estructuras radiales, señales de que el hielo del cuerpo se estaba calentando y liberando polvo y gases.

La fotografía fue tomada con la cámara científica JANUS, diseñada originalmente para estudiar Júpiter y sus lunas heladas. El instrumento captó más de 120 imágenes en distintos colores y longitudes de onda. Un procesamiento posterior permitió resaltar detalles complejos de la coma y señalar la dirección de desplazamiento del cometa y la posición del Sol.

Aunque 3I/ATLAS tiene origen interestelar, su comportamiento se asemeja al de los cometas tradicionales del sistema solar. Para los investigadores, esta similitud sugiere que los procesos que afectan a estos pequeños cuerpos helados podrían repetirse en otros sistemas estelares.

Aunque proviene de fuera del sistema solar, su comportamiento es similar al de los cometas tradicionales. (Foto: NASA)

En noviembre, la misión JUICE activó cinco de sus instrumentos científicos para examinar tanto la forma como la composición del objeto. Mientras JANUS registraba su aspecto visual, otros equipos analizaban los gases y partículas presentes en su entorno.

Tras completar las observaciones, JUICE quedó ubicada al otro lado del Sol respecto a la Tierra. Para protegerse del calor, utilizó su antena principal como escudo térmico y recurrió a una antena secundaria para enviar datos a menor velocidad, lo que retrasó la recepción completa de la información.

Los primeros resultados serán discutidos a finales de marzo, mientras la nave continúa su viaje hacia su salida definitiva del sistema solar.

¿Dónde se encuentra 3I/ATLAS ahora mismo?

El cometa interestelar 3I/ATLAS ya no está cerca de la Tierra ni del Sol como cuando fue observado con mayor intensidad en 2025. Ahora se está alejando del centro del sistema solar en dirección exterior hacia el espacio profundo.

Según el portal de seguimiento 3i-atlas.net, el objeto interestelar continúa su trayectoria hiperbólica y se encuentra moviéndose entre las órbitas de los planetas exteriores en la constelación de Géminis para observadores con telescopios potentes.

Lo anterior no significa que esté “viajando hacia Júpiter”, pero su trayectoria lo llevará relativamente cerca de la órbita del gigante gaseoso alrededor del 16 de marzo de 2026, pasando a unos 0,36 unidades astronómicas (53,5 millones de km) del planeta antes de seguir su camino fuera del sistema solar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí