La estación espacial Tiangong de China podría convertirse en uno de los puntos más brillantes del cielo nocturno durante los próximos días. Aunque muchas personas están acostumbradas a identificar la Estación Espacial Internacional (ISS), Tiangong también puede observarse a simple vista y tendrá varios pasos especialmente favorables sobre el este de Estados Unidos.

Actualmente, tres astronautas chinos se encuentran a bordo de la estación en órbita alrededor de la Tierra, según el portal chino People’s Daily Online. La oportunidad de observarla llega pocos días después de que dos de ellos realizaran una caminata espacial de 5,5 horas para reparar un panel solar.

Cuándo y dónde ver a Tiangong en EE. UU.

Las mejores oportunidades se producirán normalmente entre una y dos horas después del atardecer o antes del amanecer. Space.com señala que, en esos momentos, el cielo desde la superficie ya está oscuro, mientras que la estación, situada a cientos de kilómetros de altura, todavía puede recibir los rayos del Sol y reflejarlos hacia la Tierra.

Desde la costa este de Estados Unidos habrá varios pasos visibles durante los próximos días. En Nueva York, algunas de las oportunidades serán particularmente buenas debido a la inclinación de 41,5 grados de la órbita de Tiangong, que permitirá que la estación alcance posiciones muy elevadas sobre el horizonte.

De acuerdo con los cálculos de Heavens Above para Nueva York, estos son algunos de los pasos más brillantes previstos: miércoles 2 de septiembre, de 8:07 a 8:13 p. m. EDT, con una magnitud de -1,8 y una altura máxima de 51 grados; jueves 3, de 8:46 a 8:50 p. m., con magnitud -2,2 y hasta 84 grados; y viernes 4, de 7:48 a 7:54 p. m., con magnitud -2,1 y una altura máxima de 77 grados.

Las oportunidades continúan el sábado 5 de septiembre, de 8:26 a 8:31 p. m. EDT, con magnitud -2,0 y hasta 75 grados; el domingo 6, de 9:05 a 9:08 p. m., con magnitud -2,0 y 74 grados; y el lunes 7, de 8:06 a 8:12 p. m., con magnitud -2,1 y 77 grados.

Finalmente, el martes 8, podrá verse de 8:45 a 8:49 p. m., alcanzando 67 grados, mientras que el miércoles 9, de 7:47 a 7:53 p. m., llegará hasta los 88 grados sobre el horizonte.

Para observarla, lo ideal es buscarla una o dos horas después del atardecer o antes del amanecer. (Foto por HAN QIYANG / XINHUA / XINHUA VIA AFP)

¿Cómo identificar la estación espacial?

Durante un paso favorable, Tiangong aparece como un punto luminoso brillante que se desplaza de manera uniforme por el cielo. A diferencia de un avión, no presenta luces de navegación intermitentes, por lo que su movimiento constante es una de las principales pistas para identificarla.

La estación puede alcanzar una magnitud de aproximadamente -2, un brillo comparable al de Júpiter. Aunque no suele ser tan luminosa como la ISS, durante los próximos días tendrá suficiente brillo para ser observada sin telescopio siempre que las condiciones meteorológicas permitan un cielo despejado.

Los pasos suelen durar entre dos y seis minutos, y los más elevados generalmente son también los más brillantes; sin embargo, Tiangong puede desaparecer repentinamente durante el recorrido si entra en la sombra de la Tierra y deja de recibir luz solar que pueda reflejar hacia los observadores.

¿Qué es Tiangong y quién está a bordo?

Tiangong, cuyo nombre significa “Palacio Celestial”, es la primera estación orbital de China diseñada para permanecer habitada de forma permanente y actualmente es la segunda estación espacial más brillante en órbita.

Está formada por tres módulos principales: Tianhe, Wentian y Mengtian. El primero fue lanzado en abril de 2021 y el último llegó al espacio en octubre de 2022.

La estación tiene una masa aproximada de 100 toneladas, alrededor de una cuarta parte de la masa de la ISS. Al igual que la estación internacional, completa una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente cada 90 minutos, aunque Tiangong se encuentra algo más cerca del planeta, a unos 242 kilómetros de altura frente a unos 254 kilómetros de la ISS, con variaciones debido a los ajustes orbitales.

Actualmente, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying, también conocida por su nombre cantonés Lai Ka-ying, forman la tripulación de la misión Shenzhou-23.

La misión comenzó en mayo y Li Jiaying tiene previsto permanecer aproximadamente un año en Tiangong, el doble de lo habitual para una rotación de seis meses.