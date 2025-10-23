Desde hace varios días, los observatorios espaciales comenzaron a detectar una serie de señales de radio débiles, pero constantes, que parecían seguir un patrón perfectamente repetido. Lo que más llamó la atención de los especialistas no fue la señal en sí, sino el lugar desde el que parecía originarse: la misma trayectoria en el espacio por la que se desplaza el cometa interestelar 3I/ATLAS.

El fenómeno fue catalogado por algunos expertos como un “pulso enigmático”, ya que sus características no encajaban con el comportamiento habitual de los objetos naturales del Sistema Solar. La primera gran pregunta que surgió fue inevitable: ¿estamos ante una coincidencia provocada por un proceso natural, o frente a un evento que requiere una explicación aún no descubierta?

El portal Gizmodo señala que los radiotelescopios registraron la señal con una variación Doppler que coincidía exactamente con el movimiento del cometa. Esta particularidad reforzó la sospecha de que el origen del pulso estaba directamente vinculado a 3I/ATLAS y no a una interferencia proveniente de la Tierra.

El patrón de la señal no coincide con fenómenos conocidos y desató todo tipo de teorías. (Foto: NASA/ESA)

Aunque la señal era de baja intensidad, se repitió de forma coherente en diferentes observaciones. Para algunos analistas, este comportamiento podría ser el resultado de un eco electromagnético o incluso de un tipo de comunicación indirecta. Otros científicos señalan que podrían tratarse de interferencias naturales producidas por el polvo y el hielo del cometa al enfrentarse al viento solar.

Hasta el momento, no existe evidencia científica que confirme una fuente inteligente detrás del fenómeno; sin embargo, el solo hecho de que un objeto interestelar emita un patrón tan preciso basta para llamar la atención de expertos y aficionados.

Especialistas citados por Sky at Night Magazine y Planetary Society plantean tres posibles explicaciones: que el cometa esté devolviendo señales emitidas desde la Tierra, que el pulso sea un eco natural generado por partículas ionizadas interactuando con el campo magnético solar, o que 3I/ATLAS esté actuando, de forma involuntaria, como un espejo cósmico que refleja una señal anterior.

Algunos investigadores creen que podría tratarse de un eco electromagnético provocado por el cometa al interactuar con el entorno solar. (Foto: @latestinspace / X)

Cabe agregar que el cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025, fue rápidamente identificado como el tercer objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema. Su órbita hiperbólica indica que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que, tras su paso, continuará su viaje hacia el espacio profundo sin volver jamás.

Se distingue por su composición rica en hielo y carbono, lo que sugiere que proviene de una región muy antigua y distante de la galaxia. Algunos expertos creen que se originó en el disco grueso de la Vía Láctea, donde orbitan estrellas que se formaron hace miles de millones de años.

Al tener una edad estimada de 10.000 millones de años (más del doble del Sol), el 3I/ATLAS ha sido capaz de sobrevivir a explosiones estelares y cataclismos antes de llegar a nuestra vecindario cósmico, lo que convierte a este cuerpo celeste en una auténtica “máquina del tiempo” capaz de brindar información valiosa sobre el origen del universo y la vida misma.

Expertos sostienen que podría reflejar una señal previa, convirtiendo a este objeto en un “espejo cósmico”. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

