En la madrugada del 3 de marzo de 2026, la Luna protagonizará un fenómeno astronómico que podrá verse sin equipos especiales. Durante varias horas, el satélite cruzará la sombra de la Tierra y, en ciertas regiones, se teñirá de un rojo intenso. Se tratará de un eclipse lunar total, uno de los eventos celestes más accesibles para el público. Este tipo de eclipse sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que nuestro planeta bloquea la luz solar directa.

A medida que la sombra terrestre avanza, el brillo habitual de la Luna disminuye y su apariencia cambia de forma notable. Lejos de desaparecer, el disco lunar permanece visible, aunque transformado.

El color rojizo, popularmente llamado “luna de sangre”, tiene una explicación científica. Parte de la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar. En ese recorrido, los tonos azulados se dispersan y predominan los rojizos. La NASA compara el efecto con la proyección simultánea de todos los amaneceres y atardeceres del planeta sobre la Luna.

El fenómeno será visible en distintas zonas de Latinoamérica, aunque con diferencias según el país y el horario local. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Cómo se forma la “luna de sangre”?

El fenómeno se desarrolla por fases. Primero se percibe un leve oscurecimiento cuando la Luna entra en la penumbra. Luego comienza la etapa parcial, en la que la umbra, la zona más oscura de la sombra, cubre progresivamente el disco. El punto máximo llega con la totalidad, cuando la Luna queda completamente dentro de la umbra y adquiere su característico tono rojizo. Según la NASA, esta fase empezará a las 6:04 a. m. (hora del Este) y se extenderá durante aproximadamente una hora.

La visibilidad dependerá de la ubicación. La totalidad podrá observarse al anochecer en el este de Asia y Australia, durante la noche en amplias zonas del Pacífico y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. En otras regiones el eclipse será parcial o no podrá verse.

La fase de totalidad durará aproximadamente una hora, pero en algunas ciudades coincidirá con el amanecer. (Foto: Composición Armastas/iStock)

En qué países de Latinoamérica se podrá ver la “Luna de sangre”

En América Latina las diferencias serán claras. En México el eclipse será total y habrá un margen razonable antes de la salida del Sol para apreciarlo. En ciudades como Bogotá y Santiago de Chile solo se observará una fase parcial, además con poco tiempo antes de que el cielo se ilumine. En Buenos Aires el evento será penumbral, con un oscurecimiento leve y difícil de notar a simple vista.

Quienes quieran conocer los horarios exactos para su ciudad pueden consultar el simulador interactivo de Time and Date disponible en su sitio web. Esta herramienta permite ingresar cualquier ubicación y verificar las etapas del eclipse en tiempo real.

Cabe agregar que para disfrutar del espectáculo no se necesitan telescopios, aunque pueden ayudar a distinguir mejor los matices. Será importante buscar un horizonte despejado hacia el oeste y, si es posible, alejarse de luces artificiales.

En los lugares donde la totalidad ocurra bajo un cielo aún oscuro, el contraste permitirá incluso apreciar con mayor claridad las estrellas cercanas.

Con un cielo despejado y un horizonte libre de obstáculos, podrá observarse sin necesidad de telescopios. (Foto: AFP / Patrick T. Fallon)

Horarios de la Luna de Sangre en Estados Unidos

El portal Space señala que, en Estados Unidos, la fase total del eclipse podrá verse en distintos horarios según la zona horaria. Estos son los horarios aproximados de la totalidad:

Hora del Este (ET): 6:04 a.m. – 7:02 a.m. (la Luna se pondrá durante la totalidad)

Hora Central (CT): 5:04 a.m. – 6:02 a.m.

Hora de la Montaña (MT): 4:04 a.m. – 5:02 a.m.

Hora del Pacífico (PT): 3:04 a.m. – 4:02 a.m.

Alaska: 2:04 a.m. – 3:02 a.m.

Hawái: 1:04 a.m. – 2:02 a.m.

Este eclipse se producirá cuando la Luna esté relativamente lejos de la Tierra, cerca de su apogeo. Por ese motivo, su tamaño aparente será promedio y no se verá ni especialmente grande ni más pequeña de lo habitual en el cielo nocturno.

Después de este evento, quienes se pierdan la Luna roja de marzo de 2026 deberán esperar varios meses para ver otro evento astronómico. El calendario indica un eclipse parcial profundo en agosto de 2026 y varios eclipses lunares totales entre finales de 2028 y 2029, visibles desde distintas regiones del mundo.

