La lluvia de meteoros Eta Acuáridas 2026 ya está activa y podrá observarse entre el 19 de abril y el 28 de mayo; sin embargo, su punto máximo ocurrirá durante la noche del 5 al 6 de mayo, cuando se espera la mayor cantidad de meteoros visibles en el cielo.

El mejor momento para observar este fenómeno será antes del amanecer del 6 de mayo, ya que en esas horas el punto desde donde parecen surgir los meteoros estará en su posición más alta sobre el horizonte.

Este año, la observación tendrá una dificultad adicional: una brillante luna gibosa menguante coincidirá con el pico de actividad, generando mucha luz en el cielo y dificultando ver los meteoros más débiles.

Las Eta Acuáridas se producen por restos espaciales dejados por el famoso cometa Halley. Cada vez que la Tierra atraviesa estos fragmentos, pequeñas partículas ingresan a la atmósfera, se calientan y producen los conocidos “estrellas fugaces”.

En condiciones ideales, podrían verse hasta 50 meteoros por hora, especialmente desde el hemisferio sur. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Según la American Meteor Society, en cielos despejados podrían observarse hasta 50 meteoros por hora durante el punto máximo. Estos objetos cruzan el cielo a velocidades cercanas a 41 millas por segundo (66 kilómetros por segundo).

La lluvia recibe su nombre porque, desde la perspectiva terrestre, parece originarse cerca de la constelación Aquarius; no obstante, expertos recomiendan no mirar directamente hacia esa zona, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas partes del cielo nocturno.

Según el portal Space.com, el fenómeno se aprecia mejor desde el hemisferio sur o zonas cercanas al Ecuador, donde es una de las lluvias de meteoros más activas del año. En regiones del hemisferio norte también puede verse, aunque con una frecuencia menor, de entre 10 y 30 meteoros por hora.

Expertos recomiendan observar desde un lugar oscuro y salir después de las 2:00 a.m. para tener mejores vistas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Para disfrutar mejor del espectáculo no se necesita telescopio ni binoculares. Lo ideal es buscar un lugar lo más oscuro posible, recostarse cómodamente y esperar al menos 30 minutos para que la vista se adapte a la oscuridad.

Bill Cooke, líder de la Oficina de Entorno Meteoroide del Centro Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, recomienda salir a observar alrededor de las 2:00 a.m. hora local.

“Las Etas no son una lluvia que puedas salir a ver después del atardecer porque el radiante no estará visible”, escribió Cooke.

Las mejores transmisiones online para ver las Eta Acuáridas

Aunque las Eta Acuáridas se ven mejor desde el hemisferio sur, este 2026 puedes seguir el fenómeno desde cualquier lugar gracias a diversas transmisiones en directo.

Observatorios situados en puntos estratégicos como el desierto de Atacama en Chile (ALMA) y el volcán Mauna Kea en Hawái ofrecen señales en 4K con cielos libres de contaminación lumínica, ideales para captar los trazos más veloces de los meteoros.

Otras transmisiones destacadas incluyen cámaras de cielo completo en Nueva Zelanda, Japón y el Reino Unido (Embleton).

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