La lluvia de meteoros Gemínidas ya comenzó y su punto máximo ocurrirá este fin de semana. Cada año, este evento se destaca por la cantidad de meteoros que pueden verse y por los colores vivos que dejan al atravesar el cielo nocturno.

A diferencia de otras lluvias, las Gemínidas suelen caer de manera más lenta y, en ocasiones, incluso generan bolas de fuego. Muchos de estos destellos se observan como líneas amarillentas que cruzan el cielo. Por eso, son una de las favoritas entre los aficionados a la astronomía.

La Organización Internacional de Meteoros clasifica a las Gemínidas como “la mejor y más confiable de las principales lluvias anuales que pueden observarse en la actualidad”, según su Calendario de Lluvias de Meteoros.

Este fenómeno es conocido por sus colores brillantes y la gran cantidad de meteoros visibles por hora. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los meteoros provienen del asteroide 3200 Faetón, que tarda 1.4 años en completar una órbita alrededor de la Tierra, de acuerdo con la NASA. Los expertos consideran que podría tratarse de un “cometa muerto”, ya que no desarrolla una cola cuando pasa cerca del Sol.

Además, los fragmentos que se desprenden y forman las Gemínidas son mucho más densos que el polvo típico de un cometa.

La agencia espacial señala que esta lluvia es una excelente oportunidad para que los más jóvenes disfruten del cielo nocturno, ya que suele ser visible desde las 9 o 10 de la noche.

Sus destellos provienen del asteroide 3200 Faetón, considerado un posible “cometa muerto” por la NASA. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

La lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo la noche del sábado 13 de diciembre y continuará durante la madrugada del domingo 14. El evento comenzó el 4 de diciembre y finalizará el 17, según datos de la Organización Internacional de Meteoros.

Es importante destacar que la lluvia de meteoros Gemínidas será posible verla a simple vista. De acuerdo con Space.com, incluso podrían observarse algunos “rozadores de la Tierra” temprano en la noche del 13 de diciembre.

En lugares sin contaminación lumínica, los espectadores podrán disfrutar de uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En zonas con poca contaminación lumínica, es posible llegar a ver entre 120 y 150 meteoros por hora. En áreas más iluminadas, la cifra puede bajar a unos 60 por hora.

Como ocurre con todas las lluvias, su nombre proviene del punto del cielo del que parecen surgir los meteoros: en este caso, la constelación de Géminis.

Estas son las próximas lluvias de meteoros visibles desde la Tierra

Gemínidas (14/15 de diciembre de 2025): Es una de las mejores del año, con una altísima THZ (120-150 meteoros/hora). Procede del asteroide 3200 Phaethon.

Úrsidas (22/23 de diciembre de 2025): Una lluvia menor que ocurre cerca de Navidad, con una THZ de unos 10.

Cuadrántidas (3/4 de enero de 2026): Potente lluvia de inicio de año con una THZ variable (60-200), ideal para observadores madrugadores.

Eta Acuáridas (5/6 de mayo de 2026): Lluvia de primavera con una THZ de 50-60, compuesta por escombros del famoso Cometa Halley.

