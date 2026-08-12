La lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más impresionantes del año, alcanzará su máximo esta noche. En condiciones ideales y con buen tiempo, el fenómeno puede producir hasta 100 meteoros por hora, aunque la cantidad visible dependerá de las condiciones del cielo y del lugar de observación.

Este año, además, las condiciones serán especialmente favorables porque el pico de las Perseidas coincide con la noche de Luna nueva. Al no existir una Luna brillante que ilumine el cielo, será más sencillo distinguir los meteoros más débiles durante las horas de mayor actividad.

¿A qué hora se podrán ver las Perseidas?

Aunque las Perseidas pueden observarse durante toda la noche, la actividad comenzará a ser más interesante alrededor de las 11 p. m., hora local. Después de la medianoche, la cantidad de meteoros aumentará progresivamente y las mejores condiciones llegarán durante las horas previas al amanecer.

En lugares alejados de las ciudades, con cielos despejados y oscuros, los observadores pacientes podrían llegar a ver decenas de meteoros por hora.

La mayor actividad se espera justo antes del amanecer, cuando la posición de la Tierra favorece que más fragmentos de la corriente de residuos entren en nuestra atmósfera.

La Luna nueva favorecerá la observación porque su ausencia dejará cielos más oscuros. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué se produce esta lluvia de meteoros?

Según el portal Space.com, las Perseidas aparecen cada año cuando la Tierra atraviesa el rastro de polvo y pequeños fragmentos rocosos que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Algunos de estos fragmentos son tan pequeños como un grano de arena, pero al entrar en la atmósfera terrestre alcanzan velocidades cercanas a 133,000 millas por hora (214,000 km/h).

Al desplazarse a semejante velocidad, estas partículas comprimen y calientan el aire que tienen delante hasta que terminan desintegrándose a gran altura. Ese proceso genera los brillantes destellos que desde la Tierra conocemos como meteoros o estrellas fugaces.

¿Cómo ver mejor las Perseidas?

La lluvia parece surgir de la constelación de Perseo, conocida como su punto radiante, pero no es necesario mirar directamente hacia ella. De hecho, los meteoros más largos y brillantes suelen aparecer aproximadamente a 45 grados del radiante, por lo que conviene observar una zona amplia del cielo.

El medio citado indica que, para aumentar las posibilidades de ver estrellas fugaces, lo ideal es alejarse de las luces de las ciudades y buscar un lugar con cielo oscuro. También se recomienda esperar unos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad, evitar mirar constantemente la pantalla brillante del teléfono y prescindir de telescopios o binoculares, ya que los meteoros se observan mejor a simple vista.

El momento de mayor actividad antes del amanecer tiene una explicación sencilla: en esas horas, la zona de la Tierra donde se encuentra el observador está orientada hacia la corriente de residuos del cometa.

Es parecido a conducir bajo la lluvia: el parabrisas recibe más gotas porque está orientado hacia la dirección del movimiento, mientras que la parte trasera recibe menos.

Las mejores horas para mirar serán después de la medianoche y, especialmente, antes del amanecer. (Foto: amriphoto / iStock)

Un espectáculo doble en el cielo

Este año, las Perseidas llegan poco después de otro de los grandes acontecimientos astronómicos del año: el eclipse solar total del 12 de agosto, visible en partes de Groenlandia, Islandia y España.

De esta manera, los adicionados a la astronomía tendrán la posibilidad de disfrutar de dos fenómenos extraordinarios con apenas unas horas de diferencia.