La Luna Fría es la luna llena que ocurre en diciembre en el hemisferio norte, y su nombre proviene de tradiciones ancestrales, incluida la de los pueblos nativos en América del Norte que la usaban para marcar el inicio del invierno y las noches más largas.

El apelativo no es casual, pues diciembre suele coincidir con un descenso de las temperaturas y con el solsticio de invierno, lo que simboliza la entrada del frío y las noches extendidas.

Este ciclo lunar de diciembre de 2025 es especial, ya que la Luna Fría coincide con una superluna, es decir, cuando la Luna llena está relativamente cerca de la Tierra, lo que la hace ver un poco más grande y brillante que lo habitual.

Además, su posición en el cielo será la más elevada que tendrá una luna llena en el hemisferio norte hasta al menos 2042, lo que significa que será visible durante más tiempo y recorrerá una trayectoria inusualmente alta en el firmamento según el portal Star Walk.

Este evento no volverá a repetirse hasta 2042, según astrónomos. (Foto referencial: Pixabay)

La ciencia detrás de la trayectoria de la Luna

El recorrido de la Luna cambia con las estaciones: en diciembre, cerca del solsticio de invierno, la Luna llena suele describir una trayectoria más alta en el cielo nocturno en el hemisferio norte. Esto ocurre porque la orientación del eje terrestre y la eclíptica hacen que la Luna aparezca más vertical.

Ese trayecto alto significa que la Luna permanecerá visible más tiempo y, combinada con el hecho de que estará en su fase plena y cerca del perigeo (punto más cercano a la Tierra), su disco se verá más luminoso y en una posición privilegiada desde la noche hasta buena parte de la madrugada.

Aunque cada mes hay luna llena, no todas las lunas se parecen. La Luna Fría, cuando coincide con una superluna y con su paso alto en el cielo, ofrece una experiencia visual distinta: más grande, más luminosa y más duradera en el horizonte.

Será visible a simple vista y podrá apreciarse desde gran parte del continente americano. (Foto referencial: Pixabay)

Además, su nombre y significado cultural la distinguen: representa el cambio de estación, las noches largas, el clima frío y un momento del año cargado de simbolismos para muchas sociedades.

Estudiar lunas llenas como la Luna Fría ayuda a los científicos a entender mejor la órbita de la Luna, su iluminación, su posición relativa con la Tierra y el Sol, lo que influye en fenómenos como mareas, visibilidad, cambio de estaciones y navegación celeste.

Además, eventos como esta Luna Fría permiten observar con detalle la superficie lunar, estudiar su brillo, su efecto en la atmósfera terrestre y calibrar instrumentos astronómicos.

¿A qué hora verla en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, la hora de observación de la Luna Fría dependerá de tu zona horaria. A continuación, algunas de las horas aproximadas en las principales zonas horarias:

Hora estándar del Este (EST): 18:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Centro (CST): 17:14 del 4 de diciembre

Hora estándar de la Montaña (MST): 16:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Pacífico (PST): 15:14 del 4 de diciembre

Recuerda que la Luna estará visible desde una noche antes y podrás apreciarla en todo su esplendor durante la noche del 4 de diciembre.

