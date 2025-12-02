La Luna de diciembre suele llamar la atención porque se ve muy alta o muy baja en el cielo, dependiendo del hemisferio donde te encuentres. Esto ocurre porque, en esta época del año, el Polo Norte de la Tierra está inclinado lejos del Sol, mientras que el Polo Sur está inclinado hacia él. Esa diferencia es lo que produce el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur.

Cuando la Luna está llena, se ubica en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol. Por eso, en diciembre, el Polo Norte queda inclinado hacia la Luna llena, mientras que el Polo Sur se inclina en dirección contraria.

Este detalle explica por qué la Luna Fría se comporta de manera tan distinta según la región del planeta.

Su posición en el cielo será muy distinta según el hemisferio: en el norte se elevará mucho, mientras que en el sur recorrerá un trayecto bajo. (Foto referencial: Freepik)

El portal Time and Date explica que, en el hemisferio norte, la Luna llena de diciembre sale temprano, recorre el cielo a gran altura y se oculta tarde, imitando el camino que hace el Sol durante el verano. En cambio, en el hemisferio sur, la Luna llena sale tarde, viaja baja en el cielo y se esconde temprano, igual que el Sol en el invierno.

En cuanto a su nombre, diferentes culturas bautizaron a esta luna de distintas formas. Los celtas se referían a ella como la Luna Fría, asociándola a las bajas temperaturas del invierno del hemisferio norte. Los anglosajones y anglosajones antiguos la llamaban Luna Antes de Yule y Luna de la Larga Noche, nombres vinculados al solsticio de invierno y a las celebraciones de Yule.

Aunque será una superluna, será apenas un poco menos cercana que la registrada en noviembre. (Foto referencial: Pixabay)

Además, esta Luna de diciembre será también un superluna, porque coincide con el momento en que nuestro satélite está cerca de su punto más próximo a la Tierra. Las superlunas suelen venir en pares, así que no sorprende que, después de la superluna de noviembre, diciembre repita el fenómeno.

Aunque vuelve a ser una superluna, la de diciembre será ligeramente menos cercana que la anterior.

En la superluna del 5 de noviembre, la distancia entre la Tierra y la Luna fue de 356.978 km. Para la luna llena del 4 de diciembre, será de 357.218 km, una diferencia pequeña pero suficiente como para considerarla un poco menos “super”.

¿A qué hora verla en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, la hora de observación de la Luna Fría dependerá de tu zona horaria. A continuación, algunas de las horas aproximadas en las principales zonas horarias:

Hora estándar del Este (EST): 18:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Centro (CST): 17:14 del 4 de diciembre

Hora estándar de la Montaña (MST): 16:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Pacífico (PST): 15:14 del 4 de diciembre

Recuerda que la Luna estará visible desde una noche antes y podrás apreciarla en todo su esplendor durante la noche del 4 de diciembre.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí