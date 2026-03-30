La misión Artemis II de la NASA está a punto de marcar un momento histórico en la exploración espacial. Por primera vez en más de 50 años, astronautas volverán a viajar alrededor de la Luna, en un paso clave hacia futuros aterrizajes y la posible construcción de una base permanente en su superficie. El lanzamiento está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una tripulación de cuatro astronautas a bordo. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y recorrerá una distancia cercana a los 685.000 millas (1.102.408 kilómetros) en un vuelo que rodeará la Luna sin aterrizar.

La primera oportunidad de despegue está programada para el 1 de abril, con una ventana de lanzamiento de dos horas. En caso de retrasos, existen fechas alternativas entre el 2 y el 6 de abril. Según la NASA, las condiciones meteorológicas son favorables, aunque factores como el viento o la nubosidad podrían influir.

Durante el viaje, los primeros días estarán dedicados al trayecto hacia la Luna. El momento más importante llegará a mitad de la misión, cuando la nave pase por detrás del satélite natural a una distancia de unos 4.700 millas más allá de su cara oculta, convirtiéndose en el punto más lejano al que han llegado humanos en el espacio profundo.

La misión Artemis II de la NASA romperá un récord en el espacio: así será el viaje más lejano jamás realizado por humanos. (Foto: Gregg Newton / AFP)

La agencia informó que la tripulación está compuesta por Victor Glover, Christina Hammock Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen. Koch hará historia como la primera mujer en viajar alrededor de la Luna, mientras que Glover será la primera persona de color en participar en este tipo de misión. Wiseman será el comandante, Glover el piloto, y Koch y Hansen actuarán como especialistas de misión.

Para este viaje, los astronautas utilizarán la nave Orion, el sistema más moderno de la NASA diseñado para misiones de espacio profundo. Esta será su primera misión tripulada, tras una prueba sin tripulación realizada en 2022 como parte de Artemis I.

Orion será lanzada mediante el potente cohete Space Launch System, actualmente el único capaz de llevar astronautas y carga directamente hacia la Luna en un solo lanzamiento. Este sistema es fundamental para los planes a largo plazo del programa Artemis.

La tripulación está compuesta por Victor Glover, Christina Hammock Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen. (Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Cómo ver la misión Artemis II en vivo

Quienes deseen seguir la misión podrán hacerlo en vivo a través de las redes sociales de la NASA, tales como Facebook, Twitch y X.

Se sabe que la agencia transmitirá imágenes desde la plataforma de lanzamiento y también desde cámaras instaladas en la nave Orion durante el viaje, además de cobertura en redes sociales y servicios de streaming.

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