La lluvia de meteoros Gemínidas es uno de los espectáculos celestes más esperados del año, ya que suele ofrecer una gran cantidad de destellos en el cielo nocturno. En su mejor momento, es posible ver más de un centenar de meteoros por hora si el clima acompaña y el cielo está oscuro.

En 2025, el punto máximo de actividad llegará entre la noche del sábado 13 de diciembre y la madrugada del domingo 14, por lo que es un buen momento para preparar una salida nocturna.

Aunque la lluvia comenzó semanas atrás y seguirá hasta el 24 de diciembre, será durante este fin de semana cuando se verá con mayor intensidad.

Los Gemínidas se originan a partir de pequeñas partículas que viajan tras el asteroide 3200 Phaethon.

Cuando la Tierra atraviesa esa nube de polvo, los diminutos fragmentos se calientan al entrar en la atmósfera y se iluminan, generando los característicos trazos brillantes que conocemos como “estrellas fugaces”.

Según explica la NASA, estos meteoros suelen desintegrarse muy arriba en el cielo, a unos 50 o 60 kilómetros de altura.

“La mayoría de las Gemínidas se queman antes de llegar al suelo, aunque existe una posibilidad muy pequeña de que alguno forme una bola de fuego lo bastante grande como para dejar restos”, señala la agencia.

Para disfrutar la lluvia en su mejor momento, basta con mirar hacia el horizonte este durante la noche del 13 de diciembre.

Lo ideal es buscar un lugar oscuro, lejos de luces artificiales y dar tiempo a los ojos para ajustarse a la oscuridad. Una manta o una silla cómoda harán más agradable la espera y con un poco de paciencia los meteoros comenzarán a aparecer uno tras otro.

Cómo ver la lluvia de meteoros Gemínidas desde Estados Unidos

La lluvia de meteoros Gemínidas es uno de los eventos astronómicos más destacados, con su pico principal en 2025 ocurriendo la noche del 13 al 14 de diciembre. Este año ofrece condiciones de observación excepcionales para todo Estados Unidos, ya que el pico coincide con la fase de Luna Nueva.

La ausencia de luz lunar garantizará un cielo muy oscuro, permitiendo que los observadores puedan apreciar la alta tasa de actividad de las Gemínidas, que se estima entre 120 y 150 meteoros por hora bajo cielos ideales.

Para tener la mejor experiencia, el momento óptimo para la observación es entre la medianoche y las 4:00 AM (hora local) del 14 de diciembre, cuando el radiante (la constelación de Géminis) estará en su punto más alto.

No es necesario mirar directamente a Géminis. Se recomienda simplemente mirar hacia el cielo oscuro para captar los meteoros que parecerán más largos. La clave es la ubicación: los espectadores deben buscar un lugar lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, como parques o áreas rurales.

Finalmente, es vital que los ojos se ajusten a la oscuridad, lo que puede tardar entre 20 y 30 minutos, así que se recomienda paciencia.

