¿En alguna ocasión has tenido el deseo de participar en un viaje lunar? Quizás pienses que era muy complicado, pero ese sueño puede hacerse realidad. Sucede que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) está buscando voluntarios que deseen participar en la misión Artemis II , programada para abril del 2026. Si estás interesado en participar, te revelaré cómo debes postular.

Para que entiendas un poco mejor sobre Artemis II, se trata de un viaje de 10 días hacia el alrededor de la Luna con una tripulación de cuatro astronautas. Sería la primera vez que la NASA envíe una tripulación hacia este satélite natural como parte de su programa ‘Artemis’.

El objetivo es probar las capacidades fundamentales de la agencia para la exploración humana del espacio profundo, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión con astronautas a bordo, según NASA .

La misión Artemis II está programada para abril del 2026. (Crédito: REMITIDA / HANDOUT por NASA) / NASA

¿Qué realizarán los voluntariados contratados por la NASA en Artemis II?

Según lo indicado por la NASA, aquellos seleccionados operarán desde estaciones terrestres equipadas “no pertenecientes a la NASA para recopilar mediciones de seguimiento Doppler unidireccional de la nave espacial Orión en la órbita terrestre y en el espacio cislunar”.

Esta misión abarcará varias fases, en la que propietarios y operadores de las estaciones terrestres tendrán que participar en “la coordinación previa a la misión, el seguimiento de la misión en tiempo real y compartirán su rendimiento en mediciones Doopler con SCaN durante y después de la misión”.

Para una mejor compresión, deberás grabar e informar sobre las señales de la banda S de Orión. Eso sí, es necesario que poseas conocimiento y experiencia en captura y monitoreo consistente de la señal Orión y señales de banda S similares.

Es importante mencionarte que, de ser aceptado, no recibirás remuneración, ya que este voluntariado lanzado al público en general pretende despertar el interés sobre la ciencia espacial.

Los postulantes deben contar con conocimiento y experiencia en para participar en esta misión. (Foto: Sjo / iStock)

¿Cómo postular al voluntariado de Artemis II de la NASA?

Si consideras que cumples con los requisitos anteriormente señalados y estás conforme con la propuesta, deberás ingresar al siguiente ENLACE y leer desde el punto 7 (“Presentación de la información”) de esta oportunidad laboral. Es necesario cumplir con lo que se indica, ya que esta agencia suele ser riguroso en sus procesos.

Esta convocatoria de voluntariado se terminará a las 17:00 horas (hora del Este) del 27 de octubre 2025.

