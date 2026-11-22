Una fotografía captada por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA en 2008 llamó la atención por mostrar lo que parece ser un extraño bosque sobre las dunas congeladas de Marte. En la imagen se distinguen varias líneas oscuras que se extienden desde las partes más elevadas de las formaciones de arena y que, a primera vista, se asemejan a troncos y ramas de árboles; sin embargo, no se trata de vegetación ni de señales de vida: el paisaje adquiere esa apariencia por un efecto visual y un proceso natural que ocurre en el planeta rojo.

Al observar la fotografía al revés, las supuestas figuras de árboles comienzan a revelar su verdadera naturaleza. Las marcas son depósitos de arena oscura que se desprenden de las dunas y descienden por sus pendientes debido a los cambios de temperatura durante la transición del invierno a la primavera marciana.

La cámara HiRISE, instalada en la sonda, logró registrar incluso una pequeña nube de polvo levantada por este desplazamiento de material.

Las marcas oscuras son depósitos de arena que descienden por las pendientes debido a la sublimación del hielo de dióxido de carbono. (Foto: NASA, HiRISE, MRO, LPL/U. Arizona)

Por qué aparecen estas extrañas formaciones en las dunas marcianas

Aunque Marte tiene estaciones como la Tierra, sus condiciones ambientales producen fenómenos diferentes. Durante el invierno, las temperaturas descienden tanto que el dióxido de carbono presente en la atmósfera se congela y forma una capa de escarcha y hielo seco sobre las regiones polares. Cuando llega la primavera, este material no se transforma en agua líquida, sino que pasa directamente de estado sólido a gaseoso mediante un proceso conocido como sublimación.

Este cambio provoca movimientos en la superficie. La luz solar puede atravesar parcialmente la capa de hielo translúcido y calentar la arena que se encuentra debajo.

Como consecuencia, se acumula gas que puede romper el hielo y salir al exterior, arrastrando partículas de arena. El material termina deslizándose por las pendientes de las dunas y deja las características líneas oscuras que, vistas desde el espacio, parecen formar un bosque.

Durante el verano, el hielo desaparece y los vientos redistribuyen la arena, pero el fenómeno vuelve a repetirse en la siguiente primavera. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las dunas de Marte cambian con cada estación

El fenómeno también fue estudiado en una investigación publicada en 2011 por la científica planetaria Candice Hansen-Koharcheck, del Planetary Science Institute, y otros investigadores. El equipo comparó fotografías de las dunas del polo norte marciano tomadas durante diferentes años y descubrió que el paisaje puede modificarse considerablemente debido a estos procesos estacionales. Algunas formaciones desarrollaron nuevos surcos y cavidades, mientras que otras acumularon depósitos de arena en sus bases.

En cinco dunas analizadas, los científicos midieron que los bordes inferiores de sus pendientes avanzaron entre 2,2 y 4,7 metros durante un solo año marciano; no obstante, estas marcas no permanecen para siempre: cuando llega el verano, el hielo desaparece y los vientos redistribuyen la arena, haciendo que las pendientes recuperen gradualmente una apariencia más uniforme.

Con el regreso del invierno, las dunas vuelven a cubrirse de hielo y el proceso queda preparado para repetirse durante la siguiente primavera.