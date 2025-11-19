El cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, que se extendió durante 43 días, dejó en pausa varias actividades oficiales, incluida la difusión de datos sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS. Este objeto fue detectado el 1 de julio por un observatorio chileno financiado por la NASA, pero durante semanas la agencia no pudo compartir actualizaciones debido a la paralización administrativa.

Precisamente, ese silencio fue el detonante de diversas teorías difundidas en redes sociales, donde algunos afirmaban que el cometa podría ser una nave de origen extraterrestre o incluso una amenaza para la Tierra.

Para detener los rumores, la NASA ofreció este miércoles una rueda de prensa, transmitida vía YouTube, en la que presentó nuevas imágenes captadas por varias de sus misiones.

“Este objeto es un cometa, y se comporta como tal”, afirmó Amit Kshatriya, director asociado de la NASA, quien comenzó la sesión descartando por completo “las especulaciones” sobre un supuesto origen artificial.

3I/ATLAS es el tercer visitante interestelar conocido tras 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. (Foto: NASA)

Aunque reconoció que “es muy emocionante” ver el interés del público, dejó claro que no hay nada que indique que se trate de algo distinto a un cometa típico.

Los expertos insistieron en que la propia NASA está especialmente interesada en la búsqueda de vida en otros lugares del cosmos.

“Nosotros pensamos que el universo es un sitio mágico y trabajamos para explorarlo tanto como podemos, y queremos encontrar vida en el universo, es muy importante para nosotros”, explicó Kshatriya durante la conferencia llevada a cabo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland.

3I/ATLAS es el tercer visitante interestelar conocido tras 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

En conferencia de prensa, la NASA explicó que, en el pasado, la presencia de objetos interestelares ya había sido confirmada, pero solo ahora los telescopios tienen la capacidad de encontrarlos. (Foto: NASA)

Las imágenes más cercanas del objeto provienen de la flota de naves de la NASA alrededor de Marte, que observaron el cometa cuando pasó a 30,6 millones de kilómetros del planeta.

El orbitador MRO obtuvo una de las fotografías más detalladas, mientras que MAVEN registró imágenes ultravioletas que ayudarán a entender su composición. Incluso el rover Perseverance logró captarlo desde la superficie marciana.

Nicky Fox, directora asociada del Departamento de Misiones Científicas de la NASA, explicó que la detección de objetos interestelares ya había sido prevista, pero solo ahora los telescopios tienen la capacidad necesaria para encontrarlos.

“Nos encantan las hipótesis que se están planteando, y es natural que nos preguntemos qué puede ser, pero lo cierto es que muy rápidamente fuimos capaces de determinar que era un cometa, pero lo emocionante es que presenta diferencias respecto a cometas que vemos en nuestro sistema solar porque viene de otra zona”, añadió la científica.

El cometa hizo su aproximación máxima al Sol el 30 de octubre y se acercará a su punto más próximo a la Tierra el 19 de diciembre. (Foto: NASA)

La NASA aseguró que continuará publicando todos los datos que lleguen sobre este visitante interestelar, especialmente ahora que “el cometa se está despertando”, lo que permitirá estudiar mejor su comportamiento.

Otros centros científicos, como la ESA, coincidieron en que no representa ningún peligro, ya que no se acercará a menos de 273 millones de kilómetros de la Tierra.

Tom Statler, científico jefe de cuerpos pequeños del Sistema Solar, añadió que “la comunidad científica está muy emocionada con estas nuevas observaciones”, ya que la variedad de ángulos desde los que se está monitoreando permite conocer con mayor precisión sus características.

La NASA aseguró que, conforme las observaciones vayan llegando, continuará publicando todo lo que se sepa sobre este visitante interestelar. (Foto: NASA)

Según los datos del telescopio Hubble, 3I/ATLAS tendría un tamaño estimado de entre 220 metros y dos kilómetros.

El cometa hizo su aproximación máxima al Sol el 30 de octubre y se acercará a su punto más próximo a la Tierra el 19 de diciembre, antes de que el telescopio James Webb lo observe por última vez cuando abandone el Sistema Solar.

¿Por qué se dijo que el objeto interestelar 3I/ATLAS podría ser “mucho más” que un simple cometa?

El cometa 3I/ATLAS fue objeto de especulación debido a una serie de características altamente inusuales que desafían las explicaciones convencionales.

En primer lugar, es un objeto interestelar, el tercero conocido, lo que significa que se originó fuera de nuestro Sistema Solar y está de paso. Sus anomalías incluyen una aceleración no gravitacional excepcionalmente grande que no puede justificarse completamente por la desgasificación normal del hielo (el “efecto cohete”), lo que requeriría una pérdida de masa inverosímil.

Imagen del cometa 3I/ATLAS obtenida gracias al Telescopio Espacial Hubble. (Foto: NASA/ESA)

Además, su composición química es atípica, mostrando niveles inusuales de dióxido de carbono y níquel frente a otros elementos, sugiriendo que se formó en un entorno químico muy distinto y con una antigüedad estimada de hasta 7000 millones de años o más, siendo más viejo que el propio Sistema Solar.

Todo lo anterior, sumado a su inusual impulso extra, la ausencia de una gran nube de gas que justifique la aceleración, o el chorro de material (anticola) apuntando hacia el Sol, llevaron a algunos científicos, como el astrofísico Avi Loeb, a considerar hipótesis más especulativas, planteando que estaríamos ante una estructura de origen artificial o tecnológico.

Lo cierto es que, tras la conferencia de prensa de la NASA, esta hipótesis ha sido totalmente descartada; no obstante, los expertos destacan que, al provenir de fuera del Sistema Solar, estamos ante un cuerpo celeste que se comporta de manera única y anómala.

Las investigaciones y la difusión de imágenes continuarán conforme se obtengan nuevos datos.

