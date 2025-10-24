En las últimas semanas, agencias espaciales de todo el mundo empezaron a tomar medidas ante el comportamiento inesperado del objeto interestelar 3I/ATLAS.

Este objeto, inicialmente catalogado como un cometa, mostró características tan inusuales que la NASA y otras organizaciones lo han incorporado a listas oficiales de vigilancia espacial.

El medio Daily Mail informa que, de manera silenciosa, el 3I/ATLAS fue añadido a la lista de amenazas monitoreadas por un grupo internacional respaldado por las Naciones Unidas.

Ese grupo es la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), una organización que colabora con instituciones de todo el mundo dedicadas a detectar y estudiar objetos cercanos a la Tierra para evaluar posibles riesgos de impacto.

De hecho, es la primera vez en la historia que un objeto interestelar es incluido en esta categoría, lo que activó un simulacro mundial orientado a mejorar la capacidad de respuesta planetaria.

El anuncio se hizo luego de que funcionarios de la IAWN admitieran que el objeto estaba generando “desafíos únicos” para predecir con precisión su trayectoria. Por ello, decidieron incorporar a 3I/ATLAS a la campaña internacional de astrometría de cometas.

Entre las anomalías observadas, los científicos remarcan la presencia de una “anti-cola”, un chorro de partículas que apunta directamente hacia el Sol en lugar de alejarse de él, como debería ocurrir con cualquier cometa convencional.

Según el comunicado oficial, se llevará a cabo un ejercicio especial de entrenamiento entre el 27 de noviembre de 2025 y el 27 de enero de 2026.

Durante ese periodo, telescopios y sistemas de rastreo de todo el planeta se enfocarán únicamente en este objeto para perfeccionar los métodos que permitan determinar su ubicación exacta en el cielo.

El medio citado informa que intentaron contactar a la NASA para obtener comentarios adicionales, pero la agencia indicó que todo el programa espacial se encuentra “actualmente cerrado” debido al cierre de gobierno.

Todo este movimiento forma parte de una iniciativa de la IAWN en colaboración con agencias como la ESA, que buscan coordinar esfuerzos globales para proteger la Tierra ante cometas y asteroides inusuales.

Aunque la NASA no ha anunciado una misión de interceptación, esta activación solo alimenta las teorías que apuntan a que el cometa 3I/ATLAS podría no tener un origen natural.

Las características inusuales del cometa 3I/ATLAS que desconciertan a los científicos

El cometa interestelar 3I/ATLAS presenta varias características que lo alejan del comportamiento habitual de los cometas conocidos de nuestro Sistema Solar.

Algunas de ellas son:

Chorro de material inusual (Anticola): el cometa sorprendió a los expertos al mostrar un chorro de gas y material extendido dirigido hacia el Sol. Lo “normal” sería que este vaya en dirección opuesta.

Composición química atípica: El material que expulsa contiene níquel puro, pero casi nada de hierro. Este desequilibrio elemental nunca se ha registrado en cometas naturales.

Emisión de agua a baja distancia: Se detectó una gran liberación de vapor de agua a una distancia del Sol donde se esperaba que el hielo permaneciera sólido, lo que sugiere una especia de mecanismo de calentamiento interno o una composición superficial diferente.

Origen y antigüedad extrema: Se cree que el 3I/ATLAS tiene hasta 10.000 millones de años, lo que lo convierte en el cometa más antiguo observado y sugiere que se formó en los orígenes de la Vía Láctea, en un entorno químico muy distinto al nuestro.

