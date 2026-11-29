Hace cuatro años, la NASA estrelló deliberadamente una nave contra un asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra. El objetivo era comprobar si un impacto controlado podía desviar la trayectoria de una roca espacial que representara un peligro. Ahora, la Agencia Espacial Europea (ESA) reveló nuevas imágenes que muestran las sorprendentes consecuencias: el asteroide no solo quedó con un enorme cráter, sino que también cambió su forma y su movimiento.

Así fue el impacto de la misión DART

El experimento, llamado DART, tenía como objetivo a Dimorphos, un asteroide de unos 151 metros de diámetro que orbita alrededor de otro más grande, Didymos. En septiembre de 2022, la nave de la NASA impactó directamente contra él. El resultado superó las expectativas: los científicos esperaban reducir su tiempo de órbita en al menos 73 segundos, pero lograron modificarlo en 33 minutos.

Sin embargo, faltaba responder qué daños había sufrido realmente el asteroide. Para investigarlo, la ESA envió la sonda Hera, que llegó al sistema el 4 de noviembre de 2026. Sus observaciones revelaron que el impacto dejó una marca que atraviesa prácticamente todo el ancho de Dimorphos.

“Los científicos debatían si Dimorphos había sufrido un cráter, había cambiado su forma o había permanecido igual”, explicó Patrick Michel, investigador principal de Hera. “Para nuestra gran sorpresa, ¡la respuesta es las tres cosas al mismo tiempo! La cara golpeada se ha aplanado formando un cráter del tamaño de un estadio deportivo", añadió.

Un asteroide que ahora gira de forma descontrolada

Las imágenes también revelaron que algunas partes de Dimorphos permanecen intactas. Al compararlas con las de antes del impacto, los investigadores reconocieron grandes rocas que no se desplazaron. Esto es llamativo porque Dimorphos no es una estructura sólida, sino una acumulación de fragmentos rocosos unidos por su propia gravedad.

Además, el choque alteró su movimiento. Antes se creía que el asteroide siempre mostraba la misma cara hacia Didymos (como la Luna con la Tierra), pero ahora gira de manera descontrolada. “A medida que Hera devolvía más imágenes, quedó claro que el impacto ha dejado a Dimorphos dando tumbos en su órbita”, señaló Michael Kueppers, científico de la misión.

Otro hallazgo inesperado fue la presencia de cientos de rocas de apenas unos metros orbitando alrededor del sistema. Los expertos creen que, al menos en parte, podrían ser restos expulsados durante el choque de 2022.

¿Qué sigue para la defensa de la Tierra?

La investigación continúa. La sonda Hera se acercará al asteroide en diciembre para obtener imágenes más detalladas y en enero desplegará dos pequeños satélites para medir su interior y estudiar el entorno.

Toda esta información permitirá conocer mejor la estructura de Dimorphos y cómo recibió la energía del impacto, algo clave para el futuro.

“Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide cambió el curso de la vida en la Tierra. Hoy, por primera vez en la historia, la humanidad está validando cómo evitar que vuelva a ocurrir un acontecimiento así”, afirmó Ian Carnelli, responsable de la misión Hera de la ESA.

DART demostró que es posible modificar la órbita de un asteroide y ahora Hera está revelando qué ocurrió con el cuerpo espacial después del choque. Ambas misiones representan un avance crucial para convertir la desviación de asteroides en una herramienta confiable para proteger nuestro planeta.