El 1 de octubre, mientras Estados Unidos enfrentaba una nueva paralización gubernamental que afectó temporalmente a la NASA, algo mucho más grande sucedía lejos de la Tierra. Un objeto interestelar, conocido como 3I/ATLAS, pasó cerca de Marte a una distancia aproximada de 30 millones de kilómetros, ofreciendo una oportunidad única para la observación científica. Pese a la presencia de varias sondas de distintas agencias espaciales, los resultados obtenidos se reducen a unas cuantas imágenes sin procesar captadas por el rover Perseverance.

Lo que más llama la atención no es la falta de material visual, sino el silencio absoluto. Ni la NASA ni la Agencia Espacial Europea (ESA) compartieron nuevos datos científicos sobre el suceso.

La primera explicación, y la más obvia, podría estar en el cierre administrativo del gobierno estadounidense, mientras que la ESA asegura que los resultados se publicarán más adelante. China, famosa por presumir sus avances espaciales, y Emiratos Árabes, otro actor en la carrera marciana, tampoco compartieron evidencia.

Aunque varias sondas estaban listas para observarlo, apenas se difundieron unas pocas imágenes. (Foto: NASA / JPL-Caltech)

La congresista estadounidense Anna Paulina Luna afirmó haber conversado con el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, quien comentó que la forma alargada visible en una de las fotos del Perseverance podría explicarse por un efecto de exposición.

“Si la foto es real, no hay razones para pensar en algo artificial, pero sí en un fenómeno que merece estudiarse con cautela”, señaló el experto.

Desde el gobierno estadounidense, solo Stephen Miller, subdirector de Políticas de la Casa Blanca, se refirió al asunto, restando importancia al evento al declarar que “no hay nada de lo que preocuparse”; sin embargo, en un contexto donde varias agencias espaciales compiten y operan de manera independiente, el silencio absoluto resulta, por lo menos menos, sospechoso.

Ni la NASA, ni la ESA, ni China han publicado datos científicos sobre el evento. (Foto: International Gemini Observatory)

Particularmente en el caso de China, el silencio sorprende. Su sonda Tianwen-1 compartió miles de imágenes de Marte y suele divulgar rápidamente sus logros, como la reciente selfie tomada a casi 600.000 kilómetros de la Tierra.

En conversación con el diario La Razón, el analista Javier Armentia explicó que “si 3I/ATLAS fuera simplemente un cometa o fragmento rocoso, China habría aprovechado la oportunidad para exhibir su tecnología; el silencio sugiere que los datos son insuficientes o demasiado sensibles”.

El silencio coordinado ha generado teorías sobre posibles hallazgos sensibles o demoras deliberadas en la difusión de información. (Foto: NASA/ESA)

Avi Loeb también señaló que el momento de mayor falta de información coincide con el instante en que se deberían haber obtenido más datos. Para él, “cuando todos callan al mismo tiempo, es señal de coordinación, no de coincidencia”.

Se espera que 3I/ATLAS alcance su punto más cercano al Sol a finales de noviembre, lo que permitirá a los astrónomos determinar si se trata realmente de un objeto interestelar. Hasta entonces, el misterio continúa.

3I/ATLAS: así será su trayectoria por nuestro vecindario cósmico

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

