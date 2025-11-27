Un solitario vehículo de exploración que trabaja sin descanso en las vastas arenas de Marte acaba de responder una pregunta que muchos se han hecho durante años: si un rayo estalla en el planeta rojo y nadie lo escucha, ¿hace sonido? Gracias a nuevas grabaciones del rover Perseverance de la NASA, los científicos lograron identificar por primera vez descargas eléctricas registradas durante fuertes eventos de polvo y remolinos marcianos. Las detecciones ocurrieron 55 veces a lo largo de dos años marcianos de observación.

Según el portal ScienceAlert, las condiciones atmosféricas permitieron revelar con precisión cuándo puede generarse electricidad en la delgada y extremadamente seca atmósfera de Marte.

Aunque se había sospechado durante mucho tiempo, nunca se había demostrado directamente. En la Tierra, los rayos aparecen cuando la turbulencia hace que las partículas se froten entre sí, acumulando carga hasta que se libera en forma de descarga. Aunque solemos relacionarlos con nubes llenas de vapor de agua, no son exclusivos de ambientes húmedos: también pueden surgir entre las nubes de ceniza de los volcanes o durante grandes tormentas de arena.

Los científicos sugirieron que mecanismos similares podrían ocurrir en Marte, pese a que su atmósfera de dióxido de carbono es mucho más delgada que la terrestre. Después de todo, los rayos también se han registrado en Júpiter, Saturno y posiblemente en Neptuno y Urano.

Los científicos confirmaron el origen de estas señales replicando los experimentos en la Tierra con un instrumento idéntico. (Foto referencial: Pixabay)

Modelos previos indicaban que, si había descargas eléctricas en Marte, lo más probable era que se produjeran cerca de la superficie, donde la presión atmosférica es más alta. Por fortuna, actualmente hay rovers activos en el planeta y uno de ellos, Perseverance, tiene un instrumento capaz de detectarlas.

Un equipo liderado por el científico planetario Baptiste Chide, de la Universidad de Toulouse, analizó los datos del micrófono SuperCam de Perseverance, un dispositivo que puede registrar sonido e interferencias electromagnéticas.

Tras revisar 28 horas de grabaciones, identificaron 55 eventos, de los cuales siete presentaron la señal completa de una descarga eléctrica. Primero, el instrumento detectó un “blip” electrónico, causado por la interferencia generada cuando la descarga altera el cableado del micrófono. Luego aparece un “ringdown” o relajación de unos 8 milisegundos.

En esos siete casos completos, la secuencia terminó con la firma acústica de un diminuto estampido sónico producido cuando la descarga calentó y expandió el aire a su alrededor, como un pequeñísimo trueno.

Para confirmar el origen de estas señales, los investigadores replicaron los experimentos en la Tierra usando un SuperCam idéntico, grabando descargas eléctricas que mostraron el mismo patrón que en Marte. Asimismo, descubrieron que una alta concentración de polvo no es suficiente por sí sola para generar electricidad: casi todos los eventos ocurrieron durante los vientos más fuertes registrados por Perseverance, especialmente en los frentes de tormentas de polvo, mientras que 16 descargas ocurrieron durante encuentros con remolinos.

La mayoría de estas descargas eran extremadamente pequeñas, de apenas 0.1 a 150 nanojulios. Solo una alcanzó una energía mucho mayor, 40 mil julios, correspondiente a una descarga desde el propio rover hacia el suelo, probablemente causada por la acumulación de carga en el vehículo.

En comparación, un rayo típico entre una nube y la Tierra libera cerca de mil millones de julios, lo que muestra que el rayo marciano es mucho más débil, pero aun así tiene implicaciones importantes para el estudio del planeta.

Comprender estos eventos permitirá diseñar mejor la tecnología de futuras misiones a Marte, protegiéndola de descargas eléctricas que ahora sabemos que existen. Además, ayudará a mejorar modelos sobre las reacciones químicas en la atmósfera marciana que pueden depender de estos fenómenos.

El rover Perseverance es un robot explorador de la NASA que aterrizó en Marte en 2021 con la misión de buscar signos de vida microbiana antigua. (Foto: JACK GUEZ / AFP) / JACK GUEZ

Incluso, a nivel especulativo, algunos científicos consideran que los rayos pudieron aportar ingredientes esenciales para el surgimiento de la vida en la Tierra. Dicho lo anterior, si hay rayos en Marte, este factor también puede entrar en las estimaciones sobre la posibilidad de vida marciana.

“Este estudio abre un importante campo de investigación para la atmósfera de Marte… y motiva el desarrollo de nuevos modelos atmosféricos para explicar los fenómenos eléctricos y sus consecuencias en la atmósfera marciana”, concluyen Chide y sus colegas.

Los hallazgos del estudio fueron publicados en Nature.

Rover Perseverance: qué es y cuál es su misión

El Perseverance es un vehículo robotizado explorador de la NASA, parte de la misión Mars 2020. Su objetivo principal es la astrobiología: buscar signos de vida microbiana pasada en el cráter Jezero de Marte, un lugar que fue un antiguo lago. Aterrizó en febrero de 2021 y está equipado con tecnología avanzada para analizar la geología y el clima marciano.

La tarea más importante del Perseverance es recolectar muestras de rocas y suelo, sellándolas en tubos especiales. Estos tubos serán recuperados por una misión futura y traídos a la Tierra para un análisis exhaustivo. Además, lleva el helicóptero Ingenuity y el experimento MOXIE, que produce oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, probando tecnologías esenciales para la exploración humana.

El perseverance posee un sistema para tomar muestras del suelo y las rocas, sellarlas en tubos de titanio y dejarlas en la superficie marciana para que misiones futuras las recojan y las traigan a la Tierra. (Foto: AFP) / HANDOUT

