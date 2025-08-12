Si tu plan es ver la espectacular lluvia de estrellas fugaces, es mejor que tomes en cuenta esta recomendación de la NASA. Las Perseidas son un clásico en el mes de agosto y más de uno la tiene anotada en su lista de pendientes del año porque se convierte en todo una gala en el cielo; sin embargo, este año el fenómeno astronómico será afectado por la Luna brillante que disminuirá la posibilidad de apreciar en su máximo esplendor y en mayor cantidad los meteoros brillantes; sin embargo hay una solución. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos aconseja qué hacer entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto para no perderte ni un detalle.

La lluvia de estrellas más famosa del mundo es también conocida como las Lágrimas de San Lorenzo y recibe su nombre porque, vista desde la Tierra, parece proceder desde la constelación de Perseo. Su magia radica en “con meteoros veloces y brillantes, las Perseidas suelen dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre”, según argumenta la agencia espacial estadounidense.

Otro de los nombres que recibe es “bolas de fuego” y se pueden ver entre 50 y 100 meteoros por hora, pero para este año se espera entre 50 y 75 en un sitio oscuro ya que el calendario astronómico indica que habrá una luna gibosa en el cielo nocturno durante el pico de las Perseidas de 2025, lo que reducirá considerablemente su visibilidad -en un alrededor de 75%- en su día pico. Es así que solo los meteoros más brillantes serán visibles.

Las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más anticipada, ha sido calificada por la NASA como “la mejor” del mundo debido a su desbordante cantidad de meteoros brillantes. (Foto: stock_colors / iStock) / stock_colors

¿Dónde y cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas 2025?

Para disfrutar de ellas es mejor alejarse de las ciudades lo máximo posible y se verán mejor en el hemisferio norte durante las horas previas al amanecer, aunque a veces es posible ver meteoros desde las 10:00 pm.

Además, se recomienda también ir con tiempo para dejar que los ojos se adapten a la oscuridad y evitar mirar directamente hacia la Luna. Otro detalle importante es que no es necesario utilizar telescopios o binoculares para ver las Perseidas, siendo lo mejor apreciarlas sin ningún instrumento a fin de poder tener un mayor campo visual.

¿Cuál es la mejor hora para ver las Perseidas 2025?

Como te expliqué, este año hay luna llena gibosa menguante que compromete su visibilidad en un 75% y solo los meteoros más brillantes serán visible. “Una persona promedio, en un cielo oscuro, podría ver entre 40 y 50 perseidas por hora (…) En cambio, probablemente veremos de 10 a 20 por hora o menos, y eso se debe a que tenemos una Luna brillante en el cielo que neutraliza los meteoros más tenues”, explicó Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos Meteorológicos de la NASA.

Entonces, es importante que tomes en cuenta a qué hora será la mejor oportunidad para apreciarlas. Si bien lo mejor es entre la medianoche y el amanecer, la NASA recomienda estar preparados para observar la lluvia de estrellas fugaces específicamente entre las 2:00 a.m. y 4:00 a.m., cuando el cielo está más oscuro.

A esto súmale el buscar un lugar rural, alejado de luces artificiales; evitar mirar directamente a la Luna y permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos.

Para completar la experiencia, lleva ropa abrigada y una manta, porque recuerda que es de madrugada y ten paciencia para apreciar los meteoros ya que la visibilidad será limitada.

En timeanddate.com también encontrarás la hora ideal y en qué dirección puedes ver las Perseidas dependiendo de tu ubicación.

Si lo que quieres es disfrutar totalmente de las Perseidas 2025, lo mejor es que no lleves telescopios o binoculares porque tendrás un campo visual limitado. (Foto: m-gucci / iStock) / m-gucci

Hasta cuándo se podrán ver las Perseidas

Si bien el pico de las Perseidas va entre el 12 y el 13 de agosto, la lluvia de estrellas fugaces comenzó el 17 de julio y terminará el 24 de agosto aproximadamente. En tal sentido, todavía tendrás oportunidad de disfrutar de este espectáculo astronómico durante varios sin la Luna brillante.

Las Perseidas son más visibles en el hemisferio norte, pero también pueden ser visibles en el hemisferio sur. Los meteoros parecerán provenir de una zona cercana a la constelación de Perseo. Desde esta zona del cielo, se extenderán en todas direcciones, explica The Planetary Society.

