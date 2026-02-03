La nave espacial TESS de la NASA, diseñada para buscar planetas fuera del sistema solar, logró recientemente observar un objeto muy distinto: el cometa interestelar 3I/ATLAS, visitante proveniente de otro sistema estelar. Durante una campaña especial de observación realizada entre el 15 y el 22 de enero, el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS, por sus siglas en inglés) siguió de manera repetida al cometa mientras se alejaba de nuestro vecindario cósmico.

Gracias a su amplio campo de visión, el instrumento lo registró como un punto brillante y veloz, acompañado por una tenue cola que cruzaba un fondo repleto de estrellas.

A partir de algunas observaciones realizadas a comienzos de enero, Daniel Muthukrishna, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), reunió las imágenes en un video de 28 horas que muestra la trayectoria de 3I/ATLAS; sin embargo, el registro no es continuo, ya que TESS entró en “modo seguro” tras detectar un problema en sus paneles solares, lo que generó un salto temporal entre el 15 y el 18 de enero según el portal Space.

Las imágenes muestran al objeto como un punto brillante y veloz, con una tenue cola, desplazándose entre miles de estrellas. (Foto: NASA / Daniel Muthukrishna, MIT)

Los científicos esperan que este conjunto de datos permita estudiar con mayor detalle la actividad y la rotación del cometa. Estas pistas son clave para saber cuánta cantidad de polvo y gas libera al espacio y a qué velocidad gira su núcleo.

Según las mediciones de TESS, el brillo del cometa 3I/ATLAS alcanza una magnitud aparente cercana a 11,5. Esto lo hace unas 100 veces más débil de lo que el ojo humano puede percibir, aunque sigue siendo observable con telescopios.

La misión TESS fue concebida para detectar exoplanetas mediante el método de tránsito, el cual consiste en medir la leve disminución del brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella; no obstante, su capacidad para observar grandes zonas del cielo de forma constante también la convierte en una herramienta útil para seguir objetos cercanos, como cometas y asteroides durante largos períodos.

NASA's TESS captured 28 hours of 3I/ATLAS as the interstellar comet recedes from the Sun



The exoplanet telescope paused its mission to o🅱️serve this rare visitor



MIT footage showing comet's tail against a field of stars



TESS first saw it in May 2025, 2 months before discovery pic.twitter.com/b4GxTjFB4p — Boi Agent One (@boiagentone) January 31, 2026

Gracias a esta ventaja, los astrónomos pudieron identificar a 3I/ATLAS incluso antes de saber que existía.

TESS había observado al cometa ya en mayo de 2025, dos meses antes de su descubrimiento oficial. Al revisar datos antiguos y combinar múltiples observaciones, los investigadores lograron aislar al visitante interestelar y reconstruir su recorrido, aunque sin poder determinar aún su lugar de origen.

Las observaciones de enero ya son públicas y están disponibles en el Archivo Mikulski de Telescopios Espaciales, donde podrían esconderse nuevas pistas sobre este viajero cósmico.

Qué concluyeron los telescopios más avanzados del mundo tras analizar al cometa 3I/ATLAS

Tras ser descubierto en julio de 2025, se confirmó rápidamente que 3I/ATLAS provenía de fuera del Sistema Solar, convirtiéndose en apenas el tercer objeto de este tipo detectado.

Aunque surgieron especulaciones en redes sociales sobre un posible origen artificial, la mayoría de la comunidad científica sostiene que se trata de un cometa natural. Para estudiarlo, se utilizaron telescopios de primer nivel como Hubble, James Webb, Gemini South, Very Large Telescope y observatorios de radio en distintos continentes.

El proyecto Breakthrough Listen, dedicado a buscar señales de vida inteligente, apuntó varios radiotelescopios hacia el objeto. Uno de ellos, el Allen Telescope Array, concluyó tras sus observaciones que: “No encontramos ninguna señal que merezca un análisis adicional”.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto en julio de 2025 y confirmó su origen interestelar, convirtiéndose en uno de los objetos más raros jamás observados. (Foto: NASA)

Resultados similares llegaron desde el radiotelescopio MeerKAT, cuyos datos confirmaron que el comportamiento químico y físico del cometa es consistente con el de un cometa común y que “no detectan señales de origen tecnológico”.

Fernando Camilo, jefe científico del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, destacó el valor del trabajo colaborativo y afirmó: “Estamos contentos de contribuir, junto a colegas de todo el mundo, a una comprensión más completa de este fenómeno natural tan extraordinario: un cometa que probablemente se formó en otro sistema estelar y que ahora pasa brevemente por el nuestro”.

A estas conclusiones se sumaron observaciones del Green Bank Telescope, que indicó que “no se detectó ninguna emisión de radio artificial localizada en 3I/ATLAS”.

La conclusión general del proyecto Breakthrough Listen fue contundente: “No se han detectado tecnofirmas en ninguna de estas búsquedas. 3I/ATLAS continúa comportándose como se espera según procesos astrofísicos naturales…”, aunque aseguraron que seguirán monitoreando futuros objetos interestelares.

El astrofísico Avi Loeb sostuvo que los análisis sobre 3I/ATLAS no deberían ser considerados definitivos. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Sin embargo, el astrofísico de Harvard Avi Loeb cuestionó estas conclusiones y sostuvo que los análisis no deberían ser considerados definitivos.

El experto señaló que observar el objeto durante poco tiempo no es suficiente para descartar hipótesis alternativas y advierte que aún existen anomalías por investigar, especialmente cuando el cometa se acerque a Júpiter.

Aunque aclara que no afirma que sea una nave artificial, insiste en que cerrar el caso sería prematuro y que la ciencia debería aplicar mayor cautela ante fenómenos de alto impacto potencial.

