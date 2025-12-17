La NASA reveló nuevos detalles luego de perder contacto con una de sus sondas en Marte, apenas dos semanas después de un acercamiento clave al objeto interestelar 3I/ATLAS. La agencia espacial confirmó que la nave MAVEN dejó de transmitir señales mientras observaba al enigmático visitante, al que la NASA identifica como un cometa.

Según informó la agencia la semana pasada, la sonda se apagó el 4 de diciembre. MAVEN orbita Marte desde 2014 y cumple un rol fundamental como repetidor de comunicaciones para los vehículos exploradores que operan en la superficie del planeta rojo.

La NASA explicó que, mientras seguía la trayectoria del 3I/ATLAS, la nave pasó detrás de Marte y, al volver a quedar en línea con la Tierra, dejó de emitir datos y comenzó a girar de forma inusual.

Los primeros análisis indican que el incidente también habría alterado su órbita alrededor del planeta, aunque sin comunicación directa no es posible confirmarlo.

La agencia explicó que la nave se apagó tras pasar detrás de Marte y comenzó a girar de manera anómala. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Ante la falta de señales, los ingenieros se ven obligados a trabajar con fragmentos de información de rastreo para intentar reconstruir qué ocurrió.

La agencia aclaró que solo cuando MAVEN vuelva a transmitir se podrá determinar con certeza el impacto real del fallo. Se trata del incidente más grave en una década de operaciones, ya que nunca antes un problema técnico había dejado a la sonda fuera de servicio de esta manera.

El apagón reavivó teorías en redes sociales que vinculan el problema con el paso de 3I/ATLAS, especialmente cuando se acerca a su punto más próximo a la Tierra.

“O la NASA está mintiendo y no publica las imágenes porque sabe lo que es, o lo que pilota 3I/ATLAS dejó fuera de servicio a MAVEN. En cualquier caso, la NASA miente”, afirmó sin pruebas un usuario en la red social X.

El incidente generó especulaciones en redes sociales, aunque la NASA descartó cualquier vínculo directo con el cometa. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

“¿Alguien todavía confía en la NASA? ¿De verdad creen que MAVEN solo tuvo una falla y que no están ocultando imágenes de 3I/ATLAS que muestren un OVNI?”, escribió otro.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb recordó que la NASA ya difundió algunas imágenes tomadas por MAVEN durante el acercamiento de octubre, aunque se desconoce cuántas quedaron sin enviarse.

Asimismo, aclaró que el objeto interestelar no estaba cerca de la sonda cuando ocurrió el fallo. “No depende de la NASA. Hay cientos de observatorios en todo el mundo que lo van a observar”, explicó a NEWSMAX, destacando que el 19 de diciembre habrá luna nueva, lo que permitirá capturas más limpias del objeto.

Científicos de todo el mundo continúan observando 3I/ATLAS ante su próximo acercamiento a la Tierra. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Loeb agregó que más de 23 países europeos siguen a 3I/ATLAS como parte del mayor ejercicio de defensa planetaria de la historia. “Hay demasiados telescopios disponibles como para bloquear esa información”, sostuvo.

El científico, que lidera el Proyecto Galileo, insiste en que existen múltiples anomalías , como una cola orientada en sentido contrario al Sol, que aún no tienen explicación clara.

Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea rechazaron cualquier hipótesis y reafirmaron que se trata de un cometa natural proveniente de otro sistema estelar.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

