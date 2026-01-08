La NASA difundió una nueva imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS, captada por una de sus naves espaciales mientras se dirige hacia Júpiter. La fotografía fue tomada por la misión Europa Clipper, lanzada en octubre de 2024 con el objetivo principal de estudiar Europa, una de las lunas más grandes del planeta gigante. Aunque Europa Clipper no llegará al sistema de Júpiter hasta 2030, sus instrumentos ya están plenamente operativos. Durante esta etapa del viaje, los científicos aprovecharon para orientar la nave hacia el cometa y obtener una observación poco común de este visitante proveniente de fuera del Sistema Solar.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los hallazgos científicos más relevantes del año. A diferencia de la mayoría de los cometas conocidos, no se formó dentro de nuestro sistema planetario, sino en el espacio interestelar, mucho más allá del alcance del Sol.

Los astrónomos estiman que este objeto ha viajado por el cosmos durante unos 7.000 millones de años, lo que lo convierte en el cometa más antiguo jamás observado, incluso más antiguo que el propio Sol. Por esa razón, telescopios y misiones espaciales siguen su paso para recolectar la mayor cantidad de datos antes de que abandone definitivamente el Sistema Solar.

La fotografía se obtuvo utilizando el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta que permite detectar gases y elementos químicos que no pueden verse a simple vista. (Foto: NASA / JPL-Caltech / SWRI)

Según BBC Sky Night Magazine, la imagen publicada por la NASA fue captada el 6 de noviembre de 2025, cuando Europa Clipper se encontraba a unos 164 millones de kilómetros del cometa.

La agencia indica que la fotografía se obtuvo a lo largo de siete horas utilizando el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta que permite detectar gases y elementos químicos que no pueden verse a simple vista.

Este tipo de tecnología analiza la luz ultravioleta, invisible para el ojo humano, y la separa en distintas longitudes de onda, lo que permite identificar la composición de la nube de gas y polvo que rodea al cometa, conocida como coma. Gracias a este método, los científicos pueden estudiar materiales primitivos que no aparecen en imágenes tradicionales.

El hallazgo ofrece una oportunidad única para analizar uno de los visitantes más antiguos jamás observados. (Foto: NASA / JPL-Caltech / SWRI)

Aunque no existe una misión dedicada exclusivamente al estudio del cometa 3I/ATLAS, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea han logrado observarlo usando naves en ruta hacia Júpiter.

Estos registros demuestran cómo las misiones espaciales pueden revelar detalles ocultos del universo, incluso de objetos que solo pasan fugazmente por nuestro vecindario cósmico.

Qué sigue para el cometa 3I/ATLAS tras acercarse a la Tierra

Tras su acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS continúa su recorrido por el sistema solar. En ese momento se encontraba a una distancia muy grande de nuestro planeta, por lo que no representó ningún peligro. Los científicos aprovecharon esa cercanía relativa para observarlo con telescopios y recopilar más datos sobre su composición y comportamiento.

Luego de pasar cerca de la Tierra, 3I/ATLAS se está alejando gradualmente del Sol. A medida que se enfría, su actividad disminuirá: liberará menos gas y su brillo se irá apagando. Esto es normal en los cometas, que suelen ser más activos cuando están cerca del Sol y pierden energía al alejarse.

El cometa interestelar 3I/ATLAS ya tiene marcado su próximo momento clave dentro del Sistema Solar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El siguiente punto clave en su trayectoria será su aproximación a Júpiter, prevista para marzo de 2026. La enorme gravedad del planeta gigante podría alterar ligeramente su camino, algo que los astrónomos seguirán con atención. Estas interacciones ayudan a entender mejor cómo se mueven los objetos que llegan desde fuera del sistema solar.

Finalmente, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo y probablemente no volverá a acercarse a la Tierra. Aun así, los datos recogidos durante este periodo seguirán siendo analizados durante años, ya que 3I/ATLAS es un objeto poco común y ofrece pistas valiosas sobre lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar.

