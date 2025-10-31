Durante los últimos días, los astrónomos detectaron un fenómeno que generó mucha curiosidad: el cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que atraviesa nuestro Sistema Solar, mostró un brillo inesperado justo cuando se encontraba oculto detrás del Sol.

El hallazgo, captado por instrumentos espaciales, plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza y composición de este objeto procedente de otro sistema estelar.

A diferencia de los cometas habituales, 3I/ATLAS no nació en nuestro vecindario cósmico. Proviene del espacio interestelar, es decir, de fuera del Sistema Solar, y viaja a más de 210 000 kilómetros por hora. Su acercamiento al Sol, el llamado perihelio, ofrecía una oportunidad única para estudiar cómo reaccionan los hielos y gases volátiles en condiciones extremas de radiación.

Fue precisamente en ese punto, cuando estaba fuera del alcance de los telescopios terrestres, que su luminosidad aumentó de manera sorprendente.

Bautizado como 3I/ATLAS, es apenas el tercer cometa interestelar descubierto en la historia, después de Borisov y ‘Oumuamua. (Foto: @latestinspace / X)

Las imágenes obtenidas por los satélites solares GOES-19 y SOHO ayudaron a seguir su trayectoria y a registrar ese cambio.

Según los análisis iniciales, al acercarse al Sol, el calor extremo provocó la sublimación de los hielos de su núcleo (agua, dióxido de carbono y otros compuestos volátiles), liberando polvo y partículas que reflejan más luz. Ese proceso explicaría en parte el repentino destello.

Sin embargo, los científicos notaron algo aún más llamativo: una tonalidad azulada en el brillo del cometa, un rasgo que sugiere la emisión de gas ionizado.

En otras palabras, no se trata solo de un efecto causado por el calor, sino de una reacción más compleja en la que podrían intervenir materiales poco comunes o estructuras internas distintas a las de los cometas típicos.

Fotografía capturada por el telescopio espacial Hubble en julio de 2025. La imagen revela la estructura del cometa 3I/ATLAS y su orientación respecto a las estrellas de fondo. (Foto: NASA)

Este detalle podría tener implicaciones importantes, pues si los cometas interestelares reaccionan de manera diferente a los cometas locales, podrían estar revelando nuevos tipos de química y dinámica en los cuerpos helados que se forman alrededor de otras estrellas.

Cada pormenor sobre 3I/ATLAS ayuda a reconstruir cómo se crean los planetas y los discos protoplanetarios más allá de nuestro entorno cósmico.

El hallazgo también demuestra el valor de las herramientas espaciales modernas: seguir un cometa mientras está “escondido” detrás del Sol no habría sido posible sin los satélites que monitorean constantemente nuestra estrella.

Gracias a ellos, la astronomía puede observar incluso lo que permanece oculto y descubrir fenómenos que antes pasaban inadvertidos.

Un brillo inesperado fue detectado en el cometa 3I/ATLAS justo cuando se hallaba oculto detrás del Sol, según reportes de los satélites GOES-19 y SOHO. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Por ahora, los astrónomos siguen analizando los datos para determinar qué gases liberó el cometa, cuál es su masa aproximada y qué elementos son los responsables del cambio en su luz.

En las próximas semanas, cuando 3I/ATLAS vuelva a ser visible desde la Tierra, telescopios profesionales y aficionados intentarán observarlo nuevamente.

Así, podríamos conocer más sobre este misterioso viajero interestelar que, aunque fugaz, nos recuerda cuánto nos queda aún por conocer en el universo.

3I/ATLAS, el objeto interestelar que desconcertó a la comunidad científica

El cometa 3I/ATLAS desconcertó a la comunidad científica, principalmente porque sus características y comportamiento desafían lo que se espera de un cometa natural.

El cuerpo mostró una “anticola”, un chorro de gas que apuntaba hacia el Sol, en dirección contraria a lo que ocurre en los cometas naturales. Este movimiento, junto con una trayectoria “afinados” al plano orbital de nuestro sistema, desconcertó a los científicos y sugirió un comportamiento no aleatorio.

Los análisis revelaron una composición química atípica. El cometa liberó una cantidad significativa de níquel puro y compuestos que son más comunes en procesos industriales terrestres que en objetos naturales.

Dada la combinación de su comportamiento anómalo, composición química única y una antigüedad potencial de miles de millones de años, algunos científicos plantearon la posibilidad de que el 3I/ATLAS sea una estructura tecnológica artificial.

