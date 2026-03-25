La NASA durante la administración de Donald Trump tiene un objetivo claro: volver a pisar la Luna. No se trata de un plan nuevo. Ya desde hace varios años, la agencia espacial estadounidense desarrolla el programa Artemis, que tiene como objetivo volver a explorar el satélite de la Tierra.

Para regresar a la Luna, es esencial probar la nueva tecnología disponible. En este contexto, el programa Artemis ha diseñado una serie de misiones de exploración. Entre ellas se encuentra la misión lunar Artemis II, que es la primera misión tripulada de la nave Orión y la primera de este tipo desde Apolo 17 en la década de los 70. A mediados de febrero, la NASA había anunciado el lanzamiento para el 6 de marzo, pero la agencia se vio obligada a posponer el despegue.

¿Por qué la NASA pospuso el lanzamiento de la misión Artemis II?

La NASA explicó en su momento que se produjeron complicaciones con el cohete. En un comunicado la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio indicó que el 21 de febrero observó “una interrupción en el flujo de helio hacia la etapa de propulsión criogénica provisional del cohete Space Launch System (SLS Sistema de Lanzamiento Espacial)”.

La NASA tuvo que regresar el cohete al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), en donde los ingenieros rediseñaron una desconexión rápida en la línea de helio de la etapa superior, retirando un sello problemático que había restringido el flujo y reforzando la pieza de reemplazo.

Los ingenieros también renovaron y recargaron varias baterías del vehículo y reemplazaron los sellos de la línea de alimentación de oxígeno líquido de la etapa central, que transporta el propelente criogénico hacia el cohete.

El cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion se encuentran en posición vertical sobre la plataforma de lanzamiento móvil 1 en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Foto: NASA/Ben Smegelsky)

Artemis tiene nueva fecha de lanzamiento

Todo está tomando forma para la misión lunar. El 20 de marzo, el cohete SLS y la nave espacial Orion llevaron a cabo su segundo traslado del año hacia la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Dos días antes, la tripulación compuesta por cuatro miembros inició la cuarentena necesaria para este tipo de misiones. La misión lunar Artemis II tiene programado su lanzamiento no antes del 1 de abril de 2026, con más oportunidades disponibles hasta el 6 de abril.

“Hasta el momento, no hay problemas importantes en los que estemos trabajando”, dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, durante el evento Ignition de la NASA el 24 de marzo. “Estamos haciendo todo según lo planeado”, precisó.

La tripulación de Artemis II en el Edificio de Operaciones y Verificación Neil Armstrong del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, especialista de misión; Victor Glover, piloto; Reid Wiseman, comandante; y Christina Hammock Koch, especialista de misión. (Foto: NASA/Kim Shiflett)

Cuál es la misión de Artemis II

Artemis II es la primera misión tripulada en probar la nave Orión en el espacio. Se trata, además, de la primera misión tripulada alrededor de la Luna, y más allá de la órbita terrestre baja, desde el Apolo 17. Los astronautas tendrán que recopilar información, realizar experimentos y analizar características del terreno lunar. Todo esto servirá de guía para las futuras misiones de exploración del satélite.