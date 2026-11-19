CABO CAÑAVERAL, Florida.- La nave Voyager 1 de la NASA ha llamado a casa desde una distancia de un día luz, el primer emisario de la humanidad en cruzar este monumental umbral en el espacio interestelar.

Los controladores de vuelo recibieron la llamada de la nave espacial el jueves, exactamente 24 horas después de que se enviara. Ese es el tiempo que tardó la señal de radio en recorrer, a la velocidad de la luz, los más de 26.000 millones de kilómetros (16.000 millones de millas).

La sonda Voyager 1. (Foto: NASA/JPL/JPL-CALTECH)

“Recorrer un día luz es una hazaña singular para una nave espacial, pero la Voyager es mucho más que una viajera distante”, manifestó en un comunicado Joe Westlake, director de la división de heliofísica de la NASA.

Fue otro día para los libros de historia de la Voyager 1, que se lanzó en 1977. Pasó junto a Júpiter en 1979 y Saturno en 1980, tomó en 1990 la foto más lejana jamás captada de nuestro “Punto azul pálido”, en 1998 se convirtió en el objeto más distante fabricado por el ser humano y cruzó en 2012 desde la esfera de influencia del Sol hacia el vasto vacío entre las estrellas.

La NASA no pudo confirmar este nuevo récord de distancia hasta que la señal llegó al equipo de control en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de California. Pero eso no impidió que la agencia espacial deseara a todos, a través de redes sociales el día anterior, un “¡Feliz día… de día luz de la Voyager!”.

“Que la Voyager 1 cruce el umbral de un día luz es otra hazaña histórica en un extraordinario viaje de descubrimiento”, señaló en un comunicado Dave Gallagher, director del JPL.

La Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, son las misiones espaciales de la NASA que más tiempo han estado en operación, y siguen generando datos pese a haber apagado la mayoría de sus instrumentos para continuar explorando.

La Voyager 2, de hecho, se adelantó a su gemela al espacio por dos semanas. Pero su ruta hacia Júpiter y Saturno, además de Urano y Neptuno, fue más lenta y larga, y no llegó al espacio interestelar hasta 2018. No alcanzará la marca de un día luz hasta 2035.

Ambas naves se mantienen bien para sus 49 años de antigüedad, abriéndose paso por el espacio a 61.000 km/h (38.000 mph), con plutonio como fuente de energía. La toma de imágenes terminó hace mucho, pero por lo general envían casi todos los días valiosos fragmentos de datos sobre su entorno, nunca antes explorado.

Según la NASA, no se han recibido datos científicos ni de ingeniería de la Voyager 1 desde el sábado. Sin embargo, la señal portadora que normalmente transmite esos datos siguió llegando y, junto con los cálculos de la trayectoria de vuelo, permitió que el equipo confirmara el hito del día luz. Los controladores intentan averiguar por qué se detuvo el flujo de datos científicos y de ingeniería.

Cada nave lleva un llamado Disco de Oro repleto de sonidos de la Tierra. El proyecto fue encabezado por el fallecido astrónomo de la Universidad de Cornell Carl Sagan, quien también acuñó la expresión “Punto azul pálido” para la imagen de despedida de la Tierra tomada por la Voyager 1.

La NASA espera que los discos fonográficos chapados en oro —cápsulas del tiempo para cualquiera que pudiera encontrarlos— duren más de 1.000 millones de años.