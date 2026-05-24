Un grupo de investigadores presentó una nueva forma de buscar vida extraterrestre, basada no solo en detectar moléculas relacionadas con la biología, sino también en analizar cómo están organizadas. Los científicos creen que este método podría ayudar a diferenciar señales producidas por seres vivos de aquellas generadas por procesos químicos naturales sin relación con la vida.

“Nuestro enfoque podría ayudar a que la búsqueda de vida sea más eficiente. Si un conjunto molecular no muestra una organización similar a la de la vida, eso podría convertirlo en un objetivo de menor prioridad”, explicó a Space.com Fabian Klenner, de la Universidad de California.

Actualmente, los científicos buscan posibles “biofirmas”, es decir, compuestos asociados con la vida, como aminoácidos, proteínas o ácidos grasos. El problema es que estas sustancias también pueden formarse mediante reacciones químicas no biológicas. Por eso, detectar estas moléculas en lugares como Marte o en otros mundos no significa automáticamente que exista vida extraterrestre.

Para intentar resolver este problema, el equipo liderado por el científico Gideon Yoffe estudió cómo se distribuyen ciertas moléculas cuando son creadas por organismos vivos y cuando se forman sin intervención biológica.

El estudio sugiere que la distribución de aminoácidos y ácidos grasos podría revelar si fueron creados por organismos vivos o por procesos químicos naturales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los investigadores analizaron aminoácidos y ácidos grasos utilizando cerca de 100 bases de datos con muestras de meteoritos, fósiles, microbios, suelos, asteroides y experimentos de laboratorio.

“Nos enfocamos en aminoácidos y ácidos grasos porque son clases moleculares centrales para la vida tal como la conocemos y porque existen conjuntos de datos adecuados”, señaló Klenner. Los resultados mostraron que los aminoácidos suelen ser más diversos y estar distribuidos de forma más uniforme cuando provienen de organismos vivos. En cambio, los ácidos grasos presentan un patrón opuesto cuando son producidos biológicamente.

Aun así, los investigadores aclararon que esta técnica no es definitiva para confirmar vida extraterrestre.

“En principio, podrían existir tendencias organizativas similares para otras clases moleculares, pero esto aún debe probarse”, indicó Klenner.

Además, explicaron que se necesita mucha más información química para aplicar este método en exoplanetas distantes como K2-18b.

La técnica podría ser clave en futuras investigaciones sobre Marte y Europa. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

“Para una sola molécula como el DMS, la situación es diferente”, afirmó Klenner. “Para K2-18b, el DMS por sí solo no sería suficiente para nuestro análisis; necesitaríamos un inventario más amplio de moléculas relacionadas”.

Esto significa que una única señal química no basta para demostrar la existencia de vida fuera de la Tierra.

Los científicos creen que esta técnica podría ser más útil dentro de nuestro propio sistema solar, especialmente en lugares como Marte o Europa. Incluso descubrieron que algunos patrones químicos permanecen visibles en muestras muy antiguas y degradadas, como huevos fosilizados de dinosaurios.

La misión Europa Clipper de la NASA podría utilizar este enfoque para analizar compuestos orgánicos en el sistema solar. (Foto: NASA) / NASA/JPL-Caltech

“Las muestras biológicas no simplemente dejan de tener sentido una vez que se degradan”, dijo Klenner. “Parte de la información organizativa puede persistir, lo que hace que este enfoque sea útil para el Marte antiguo”.

La futura misión Europa Clipper, que llegará a Júpiter en 2031, también podría beneficiarse de esta técnica.

“Uno de los instrumentos a bordo de Clipper, el Surface Dust Analyzer, podrá medir las proporciones de abundancia de moléculas orgánicas en granos de hielo emitidos desde Europa”, explicó Klenner.

“Si se detectan familias de moléculas orgánicas, entonces nuestro enfoque basado en la diversidad ayudará a interpretar si esas moléculas parecen más consistentes con química abiótica u organización biológica”, agregó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí