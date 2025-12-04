La última superluna del año está por iluminar el cielo y muchos ya se preparan para disfrutar de este evento astronómico. Conocida como la luna fría, esta fase marca el cierre del ciclo lunar anual y coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte.

El evento será especialmente llamativo porque la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, lo que hará que se vea más grande y brillante de lo normal.

Aunque podrá apreciarse durante varias noches, existe un momento exacto en el que alcanzará su máximo resplandor.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna está más cerca de la Tierra, lo que hace que se vea más grande y luminosa. (Foto referencial: Pixabay)

Según EarthSky, la superluna de diciembre llegará a su fase más llena este jueves a las 6:14 p. m., hora de Miami, justo cuando la Luna comience a elevarse casi al mismo tiempo que el atardecer.

Sobre este fenómeno, Noah Petro, científico del proyecto Artemis III de la NASA, explicó: “El jueves, la Luna saldrá aproximadamente a la hora del atardecer, y por eso está llena, porque está exactamente opuesta en el cielo respecto al Sol”.

Para quienes no puedan verla en ese instante, no hay problema: la Luna también lucirá prácticamente llena la noche del miércoles y la del viernes. Esta será además la tercera y última superluna consecutiva del año, un evento que ocurre cuando la Luna alcanza el perigeo, su punto más cercano a nuestro planeta.

La superluna de diciembre podrá apreciarse casi llena la noche anterior y la siguiente. (Foto: Jaafar ASHTIYEH / AFP)

El nombre luna fría se usa porque es la luna llena más cercana al solsticio de invierno boreal, el día más corto del año. Varias comunidades indígenas también le atribuyen nombres propios: los cherokee la llaman “luna de nieve” y la tribu abenaki la conoce como “la luna que hace el invierno”.

El evento llega en un mes con fuerte carga histórica para la exploración espacial, cerca de los aniversarios de las misiones Apolo 8 y Apolo 17, y en la antesala del lanzamiento de Artemis II, previsto entre febrero y abril de 2026.

Petro añadió: “Invitaría a la gente a salir esta semana, mirar la Luna y disfrutar de su esplendor… y luego mirar al futuro y decir: ‘estamos quizá a solo dos lunas llenas de volver a enviar humanos a volar más allá de la Luna’”.

El evento coincide con fechas históricas de las misiones Apolo y con la preparación de la misión Artemis II. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿A qué hora ver la Luna Fría en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, la hora de observación de la Luna Fría dependerá de tu zona horaria. A continuación, algunas de las horas aproximadas en las principales zonas horarias:

Hora estándar del Este (EST): 18:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Centro (CST): 17:14 del 4 de diciembre

Hora estándar de la Montaña (MST): 16:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Pacífico (PST): 15:14 del 4 de diciembre

Recuerda que la Luna estará visible desde una noche antes y podrás apreciarla en todo su esplendor durante la noche del 4 de diciembre.

