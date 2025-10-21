Los planetas en nuestro Sistema Solar suelen estar acompañados por varias lunas. Tal es el caso de Júpiter que, hasta la fecha, cuenta con 95 satélites orbitando alrededor de él; o de Saturno, el cual tiene, hasta marzo de 2025, 274 lunas. Algunos planetas carecen de satélites como Mercurio o Venus, y otros como Marte, cuentan con al menos dos lunas. El único planeta en nuestro vecindario cósmico que solo tiene un satélite natural es la Tierra.

Sin embargo, a finales del año pasado la soledad de la Luna se vio interrumpida por un inusitado compañero cósmico. Se trató del asteroide 2024 PT5, que por solo dos meses quedó atrapado en la gravedad de la Tierra, siendo llamado coloquialmente “miniluna”.

Ahora los astrónomos han reportado que el satélite natural de la Tierra tendrá un nuevo acompañante. Se trata del asteroide 2025 PN7, que ya se ha ganado el apelativo de cuasi-luna. Esta roca cósmica no es un satélite de verdad como la Luna que alumbra nuestras noches. No obstante, sigue una ruta alrededor del Sol extremadamente similar a la de la Tierra. Eso hace que aparente ser un acompañante de nuestro mundo.

El asteroide 2025 PN7, que tiene una órbita similar a la Tierra alrededor del Sol, ya se ha ganado el apelativo de cuasi-luna. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Datos clave sobre 2025 PN7

El asteroide 2025 PN7 fue descubierto por astrónomos de la Universidad de Hawái utilizando el telescopio Pan-STARRS. Pertenece al sistema Arjuna. Sin embargo, los datos del archivo revelan que probablemente ha estado acompañando a la Tierra desde hace seis décadas.

Durante su órbita, 2025 PN7 nunca se acerca a menos de 299.000 kilómetros de la Tierra, lo que supone diez veces más distancia que nuestra Luna en su punto más cercano, y puede estar hasta 17 millones de kilómetros de distancia en su punto más lejano.

Se calcula que el asteroide mide entre 18 y 36 metros de diámetro, lo que es el tamaño aproximado de un bus largo o un pequeño edificio. Asimismo, se estima que permanezca como una cuasi-luna hasta 2083, cuando influencias gravitacionales alteren su trayectoria y lo alejen de nuestro mundo.

Representación gráfica del asteroide 2025 PN7, la cuasi-luna que acompañará a la Tierra y la Luna por varios años. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

¿Qué es una cuasi-luna?

Se trata de asteroides que, desde un punto de vista, aparentan actuar como lunas; sin embargo, desde una perspectiva más amplia queda en evidencia que no son satélites. Las cuasi-lunas parecen orbitar la Tierra, pero en realidad están girando alrededor del Sol. Estos satélites tienen una ruta similar al de la Tierra alrededor del Sol, permaneciendo cerca de nuestro mundo debido a las fuerzas gravitacionales.

La órbita de una cuasi-luna está fuera de la Esfera de Hill de la Tierra, una zona de influencia gravitacional, por lo que nuestro mundo no puede capturarla como una luna permanente.

La Tierra y 2025 PN7 comparten una órbita muy similar. (Foto: JPL Small-Body Database: 2025 PN7)

¿Podría 2025 PN7 convertirse en un peligro para la Tierra?

Cuando se trata de asteroides cercanos a la Tierra, el primer interés de los astrónomos es determinar si podría ser un peligro para nuestro planeta. Tanto la NASA como especialistas en todo el mundo han descartado que esta cuasi-luna sea una amenaza para la Tierra. Su máximo acercamiento es 299,000 kilómetros, muy lejos de lo que podría significar un riesgo de colisión.

¿Por qué los astrónomos están interesados en la cuasi-luna 2025 PN7?

Si bien 2025 PN7 no representa ningún peligro para la Tierra, eso no significa que no haya interés por esta cuasi-luna. Para los astrónomos, su descubrimiento es una oportunidad. Observar el comportamiento del asteroide permitirá a los especialistas comprender cómo estos pequeños cuerpos interactúan con los campos gravitatorios planetarios y cómo mantienen relaciones coorbitales estables a lo largo del tiempo. Esta información permitirá conocer más sobre el Sistema Solar primitivo cuando era más común este tipo de comportamientos entre planetas jóvenes y pequeños asteroides.