Un estudio respaldado por la NASA reveló que la Tierra está cambiando la forma en que brilla durante la noche. Tras analizar más de 1,16 millones de imágenes satelitales, investigadores de la Universidad de Connecticut detectaron variaciones en la luz artificial del planeta, un fenómeno vinculado a procesos de crecimiento, crisis y cambios regionales.

Los resultados muestran que el brillo nocturno global aumentó cerca de un 16% entre 2014 y 2022; sin embargo, este incremento no ha sido uniforme, ya que algunas zonas se iluminan más mientras otras se oscurecen, reflejando realidades muy distintas en el mundo.

La investigación fue dirigida por Zhe Zhu y Tian Li y publicada en la revista Nature. Para obtener resultados precisos, el equipo analizó imágenes captadas diariamente alrededor de la 1:30 de la madrugada durante ocho años consecutivos.

Los datos, basados en más de 1,16 millones de imágenes satelitales, revelan cambios desiguales entre regiones. (Foto: AFP) / HANDOUT

Durante el procesamiento de los datos, los científicos eliminaron interferencias como la luz de la luna y las nubes. Zhu explicó que esta información permitirá entender mejor cómo las actividades humanas dejan huellas visibles desde el espacio.

Los especialistas concluyeron que el brillo nocturno no solo mide iluminación, sino también el estado de las sociedades. Su variación muestra que el desarrollo no es lineal, sino que combina avances y retrocesos al mismo tiempo.

Esto significa que las zonas más iluminadas suelen estar relacionadas con crecimiento económico, urbanización y expansión industrial. En cambio, los lugares donde la luz disminuye suelen estar afectados por crisis energéticas, conflictos o cambios en políticas ambientales.

Las zonas más iluminadas suelen estar asociadas a crecimiento urbano y desarrollo económico. En contraste, áreas con menor brillo reflejan crisis, conflictos o problemas energéticos. (Foto: NASA/ Reid Wiseman)

En cuanto a las regiones más brillantes, Asia destaca claramente, especialmente China y el norte de India, donde el desarrollo urbano ha impulsado el aumento de la iluminación artificial. También se observa este patrón en partes del oeste de Estados Unidos debido a la expansión de infraestructura.

Por otro lado, hay países donde la luz nocturna disminuyó notablemente. Un ejemplo es Venezuela, donde la crisis económica provocó una caída significativa en la iluminación, junto con cambios visibles en otras regiones afectadas por conflictos como Ucrania y Rusia.

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