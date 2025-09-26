La defensa planetaria empieza con la vigilancia de los cielos. A través de sistemas de defensa como el ATLAS, los astrónomos rastrean cualquier cuerpo celeste que pueda convertirse en una amenaza para la Tierra. Una vez descubierto un objeto se estudia hasta determinar si puede convertirse en un problema que signifique activar el protocolo de defensa planetaria, tal y como ocurrió con 2024 YR4, un asteroide de gran tamaño que fue detectado a finales del año pasado, o simplemente monitorear su paso por nuestro vecindario cósmico como ocurre con el cometa 3I/ATLAS. En cada caso los astrónomos cuentan con un factor a su favor: el tiempo de detección del cuerpo celeste. Si se tiene tiempo suficiente, entonces se podrán realizar acciones de mitigación para evitar un escenario catastrófico.

Una reciente investigación, que incluyó físicos de meteoritos, revela cómo un asteroide que explotó en nuestra atmósfera podría haber causado estragos en la Tierra y no nos habría dado tiempo para reaccionar.

Una investigación internacional que reunió a más de un centenar de científicos, liderada por Auriane Egal, profesora adjunta de Western Space, completó el primer estudio exhaustivo de un asteroide rastreado desde el espacio hasta su impacto en la Tierra.

2023 CX1, el asteroide similar a una bomba y de interés para la defensa planetaria

El asteroide 2023 CX1, descubierto horas antes de su explosión sobre Normandía, revela la urgencia de afinar estrategias de defensa planetaria; su detonación casi instantánea subraya las amenazas que, aunque pequeñas, pueden tener consecuencias devastadoras para la Tierra. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Copilot)

Se trata del asteroide 2023 CX1, cuerpo celeste que se convirtió en una oportunidad única para el análisis de la defensa planetaria.

2023 CX1 era un asteroide normal, similar a los que suelen impactar con la Tierra; sin embargo, explotó tan rápidamente y con tanta fuerza que, de acuerdo con la investigación, sus acciones subrayan la amenaza potencial de objetos astronómicos similares.

El asteroide fue descubierto el 12 de febrero de 2023, solo siete horas antes de que entrara a la atmósfera terrestre. 2023 CX1 explotó sobre Normandía, Francia, el 13 de febrero de 2023 a las 02:59 am GMT.

El asteroide en sí no era grande. Medía menos de un metro de diámetro (28 pulgadas) y su peso era de apenas 650 kg. No obstante, estalló abruptamente a sólo 28 kilómetros (17 millas) sobre la Tierra. Uno de los aspectos que sorprendió a los investigadores es que liberó el 98% de su energía en una fracción de segundo. Este comportamiento es excepcional para un objeto de ese tamaño y también peligroso para nuestro mundo. “Fue similar a una bomba”, sostuvo Egal.

“La onda de choque resultante fue esférica, no cilíndrica, y liberó más energía cerca del suelo. Este tipo de fragmentación aumenta el riesgo de daños considerables a nivel del suelo”, alertaron los investigadores del estudio publicado en Nature Astronomy.

“Esta clase de fragmentación es más peligrosa. Si tienes un asteroide más grande, su efecto se va a amplificar. Quizá necesitemos evacuar un área más grande que el área cerca del impacto”, declaró Egal.

Trayectoria terrestre del asteroide 2023 CX1: Proyección sobre el terreno de la ubicación del 2023 CX1 a medida que la altitud disminuye de 100 km a 20 km. (Foto: NASA/JPL)

Para los investigadores, este comportamiento debe ser considerado en la defensa planetaria. “Estos resultados justifican la consideración de una estrategia de defensa planetaria para casos donde se espera una presión dinámica de >3–4 MPa (megapascales), incluyendo la planificación de la evacuación de las zonas bajo los puntos de interrupción previstos”, detallaron. Y es que una presión entre esos valores es considerada muy alta, superior a la presión atmosférica.

¿Cómo se desarrolló la investigación?: Defensa planetaria en acción

Las agencias espaciales ESA y NASA predijeron con éxito el tiempo y la ubicación en donde 2023 CX1 impactaría. Tanto las agencias espaciales como el FRIPON/Vigie-Ciel, una red de cámaras de Francia utilizada para rastrear cuerpos celestes, movilizaron al público para registrar la entrada de 2023 CX1, lo que resultó en la primera observación dirigida a gran escala de un asteroide, y una demostración del sistema de defensa planetaria en acción.

Más de un centenar de científicos y ciudadanos en Europa, América, África y Oceanía formaron un equipo para monitorear la caída del asteroide. “Esta alianza única entre científicos profesionales y ciudadanos demostró el poder de la cooperación internacional cuando ocurren eventos raros y críticos”, sostuvo Egal, asesora científica del Planetario de Montreal.

“Esta es la primera vez que observamos con telescopio un asteroide antes de su entrada en la atmósfera”, comentó Denis Vida, co-autor del estudio. “Lo monitoreamos al entrar en nuestro espacio y predijimos correctamente el lugar del impacto calculando su órbita y tamaño”, agregó. “Desde la primera observación hasta el impacto final y la recuperación, todo el proceso de la defensa planetaria funcionó como un reloj”, destacó.